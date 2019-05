Afrique: CAN 2019 - La RDC présélectionne Imbula mais pas Kebano, Kakuta et Mbokani

La Fédération congolaise de football (Fécofa) a dévoilé une liste de 32 joueurs présélectionnés pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2019 avec les « Léopards » de RDC.

Le milieu de terrain Giannelli Imbula, qui a longtemps rejeté les convocations du Congo, y figure. Les attaquants Dieumerci Mbokani, Neeskens Kebano et Gaël kakuta n'ont en revanche pas été retenus.

À un mois de la Coupe d'Afrique des nations 2019 (21 juin-19 juillet), la Fédération congolaise de football (Fécofa) a dévoilé une liste de 32 joueurs présélectionnés pour disputer le tournoi en Egypte.

Une présélection qui contient quelques surprises. Florent Ibenge a en effet décidé de retenir Giannelli Imbula.

Le milieu de terrain, également éligible en équipes de Belgique et de France, a pourtant décliné à de nombreuses reprises les convocations de la RDC.

Mais la famille du joueur a indiqué à rfI;fr que le pensionnaire du Rayo Vallecano (Espagne) était désormais disposé à défendre les couleurs du Congo. À condition que la FIFA valide son changement de nationalité sportive...

Kebano, Kakuta et Mbokani pas pris

Malgré une très large revue d'effectif, Florent Ibenge n'a en revanche pas appelé les attaquants Neeskens Kebano, Gaël Kakuta et Dieumerci Mbokani. Kebano a vécu une saison catastrophique avec le club anglais de Fulham, relégué en deuxième division.

Même situation pour Kakuta avec le Rayo Vallecano, en Espagne. Quant à Mbokani, il a certes effectué une saison convaincante avec Antwerp, en Belgique (11 buts en 31 matches).

Mais, à 33 ans, l'avant-centre ne rentre peut-être plus dans les plans de la Fécofa et/ou de l'encadrement de la sélection, contrairement à un autre vétéran, Trésor Mputu.

À noter que les « Léopards » débuteront leur préparation par un regroupement en Espagne, le 2 juin. Ils prévoient d'y affronter le Burkina Faso le 9 juin, puis le Kenya le 15 juin.

Pour rappel, la RDC évoluera dans le groupe A de la CAN 2019. Elle y affrontera l'Ouganda (le 22 juin), l'Egypte (le 26 juin) et le Zimbabwe (le 30 juin).

CAN 2019 : LES 32 CONGOLAIS PRÉSÉLECTIONNÉS

Gardiens de but : Auguy Kalambay (Sanga Balende/RDC), Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest/Roumanie), Anthony Mossi (FC Chiasso/Suisse), Ley Matampi Vumi (Al Ansar/Arabie Saoudite) Défenseurs : Padoue Bompunga (As Vita Club/RDC), Djuma Shabani (As Vita Club/RDC), Issama Mpeko (TP Mazembe/RDC), Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre), Wilfried Moke (Ankaragúcú/Turquie), Glody Ngonda (As Vita Club/RDC), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne), Bobo Ungenda (Primeiro De Agosto/Angola) Milieux de terrain : Chadrac Akolo (VFB Stuttgart/Allemagne), Merveille Bope (Standard Liège/Belgique), Giannelli Imbula (Rayo Vallecano/Espagne), Chancel Mbemba (FC Porto/Portugal), Paul-José Mpoku (Standard Liège/Belgique), Trésor Mputu (TP Mazembe/RDC), Youssouf Mulumbu (Kilmarnock/Ecosse), Nelson Munganga (As Vita Club/RDC), Fabrice Ngoma (As Vita Club/RDC), Aaron Tshibola (Kilmarnock/Ecosse) Attaquants : Britt Assombalanga (Middlesbrough/Angleterre), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Yannick Bolasie (Anderlecht/Belgique), Jonathan Bolingi (Antwerp/Belgique), Elia Meschack (TP Mazembe/RDC), Kabongo Kasongo (Wedha Club/Arabie Saoudite), Jacques Maghoma (Birmingham/Angleterre), Jackson Muleka (TP Mazembe/RDC).