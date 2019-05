Cote d'Ivoire: Gestion durable des conflits - Mariatou Koné initie avec l'appui du PNUD, un atelier d'actualisation de la cartographie

Après l'élaboration par le Programme National de Cohésion Sociale en 2015 de la cartographie des conflits, quelle est la situation actuelle des conflits au regard des pics de violence observés ces trois dernières années sur l'ensemble du territoire national.

Pour répondre à cette équation, le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté initie un atelier de réflexion à l'intention d'une quarantaine de participants composés des membres du corps préfectoral, de la société civile, d'experts en cartographie et des ministères techniques que sont celui en charge de l'Agriculture, et des Mines et de l'Energie.

Bemba Aboulaye, Directeur de Cabinet de la Ministre Mariatou Koné a procédé à l'ouverture des travaux de cette rencontre de réflexion, le 20 mai dans la ville balnéaire de Grand Bassam.

Durant trois jours, il a été question d'actualiser la cartographie des conflits, pousser la réflexion afin de mieux les comprendre, les spécificités par région et proposer des exquises de solutions pour y mettre un terme.

La clôture de cet atelier aura lieu ce mercredi 22 Mai en présence de la Ministre Mariatou Koné. En effet ces trois derniers années, la Côte d'Ivoire est secouée par de fréquents conflits de différentes natures avec pour conséquences des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels.

Ce sont entre autres les conflits de Sipilou, de Duekoué, de Zouan Hounien, de Bin Houyé et récemment celui de Béoumi.

Selon Giscard Kouassi, du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ces tristes évènements viennent interpeller sur l'existence de points de fragilité malgré la dynamique de renforcement de la cohésion sociale et nécessite donc le renforcement des mécanismes de paix et de prévention des conflits tant au niveau communautaire qu'au niveau local.

« Malgré les nombreux efforts consentis par le Gouvernement et l'ensemble de ses partenaires pour consolider la paix depuis la fin de la crise postélectorale, des zones de tensions demeurent et méritent d'être traitées en profondeur pour éviter que lesdites zones et partant tout le pays tout entier ne sombre nt à nouveau dans une crise » a-t-il exhorté.

La mise en œuvre de cet atelier bénéficie de l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et enregistre des représentants de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.