Afrique: CAN 2019 - Le Mali avec Moussa Marega

Mohamed Magassouba, le sélectionneur du Mali, a publié une première liste de 27 joueurs pour la CAN 2019 en Égypte.

Alors que Molla Wagué fait son retour en sélection, le jeune Sékou Koïta, qui va participer au Mondial U20 en Pologne, est aussi dans le groupe. Moussa Marega, qui a participé à la CAN 2017 au Gabon, est dans la présélection.

Depuis ses médailles de bronze en 2012 et 2013, le Mali n'a pas passé le premier tour de la CAN. En Égypte, les Aigles vont donc essayer de faire mieux que lors des deux précédentes éditions, avec Henryk Kasperczak en 2015 en Guinée équatoriale et Alain Giresse au Gabon en 2017.

Pour cela, le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, a communiqué une présélection de 27 joueurs.

Sékou Koïta en petit nouveau

Molla Wagué fait son retour en sélection. Le défenseur a fait sa dernière apparition avec les Aigles en octobre 2018 lors des qualifications et était resté sur le banc. Il a participé aux CAN 2013, 2015 et 2017.

On note aussi un fort changement dans l'effectif puisque plusieurs anciens cadres comme Yacouba Sylla sont absents.

Le milieu défensif (28 ans), notamment passé par Rennes et Montpellier, qui s'est engagé avec Stromsgodset en Norvège (D1) en mars pour un an et demi, espérait une sélection pour l'Égypte.

Le défenseur Salif Coulibaly, recruté par le Raja Casablanca, ne fait pas non plus partie du groupe. Bakary Sako (Crystal Palace) est aussi en dehors de cette liste.

En revanche, le très prometteur Sékou Koïta est bien là. Le joueur du Wolfsberger AC (Autriche) fait aussi partie de la liste des participants au Mondial U20 qui a lieu en Pologne (du 23 mai au 15 juin 2019).

Moussa Marega pour une deuxième CAN

Abdoulay Diaby (Sporting CP, Portugal) et Moussa Marega (FC Porto, Portugal), deux joueurs du championnat portugais ont la confiance du caoch.

Marega a inscrit 21 buts et fait 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. En Ligue des champions, il a fait mouche à 6 reprises en 11 rencontres. Abdoulay Diaby a quant à lui été moins prolifique avec deux buts en 29 rencontres en Liga NOS.

Cheick Doucouré (Lens), 19 ans, qui a honoré sa première sélection avec le Mali en novembre 2018 a été appelé par Mohamed Magassouba. Doucouré a choisi de ne pas participer au Mondial U20 pour se consacrer à la Coupe d'Afrique des nations.

Dans le cadre de sa préparation à la CAN 2019, le Mali s'installera au Qatar où il affrontera notamment l'Algérie en amical.

Les 27 Aigles :

Gardiens de but : Djigui Diarra (Stade Malien), Mamadou Samassa (Troyes, France), Adama Keïta (Djoliba).

Défenseurs : Molla Wagué (Nottingham Forest, Angleterre), Hamari Traoré (Rennes, France), Falaye Sacko (Vitoria Guimares, Portugal), Massadio Haïdara (Lens, France), Youssouf Koné (Lille, France), Mamadou Fofana (Metz, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Troyes, France).

Milieux de terrain : Diadié Samassékou (RB Salzbourg, Autriche), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Cheick Doucouré (Lens, France), Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), Lassana Coulibaly (Glasgow Rangers, Écosse), Adama Traoré (Cercle Bruges, Belgique), Souleymane Diarra (Lens, France), Idrissa Traoré (Shabab Al-Jabal, Libye).

Attaquants : Moussa Djénépo (Standard Liège, Belgique), Moussa Doumbia (Reims, France), Abdoulaye Diaby (Sporting CP, Portugal), Moussa Marega (FC Porto, Portugal), Kalifa Coulibaly (Nantes, France), Hadi Sacko (Ankaragucu, Turquie), Adama Niane (Charleroi, Belgique), Adama Traoré (Orléans, France), Sékou Koïta (Wolfsberger AC, Autriche).