Gabon: Jean-Richard Sylong prend contact avec le personnel de l'Anuttc

Le Président du conseil d'administration(PCA) de l'Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC), Jean Richard Sylong a initié une rencontre de prise de contact avec le personnel de ladite agence, ce mardi 21 mai 2019.Une rencontre qui lui a permis de visiter aussi les locaux en présence du Directeur général adjoint.

Installé de manière officielle depuis quelques semaines déjà, Jean-Richard Sylong, PCA de l'agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) a pris contact avec le personnel et a visité les locaux de ladite agence. Il était question pour lui, de rappeler à chaque maillon de la chaine de cette institution, le rôle qui leur est dévolu, et ce, dans l'exécutions de leurs tâches quotidiennes. « Nous devons offrir un service de qualité et nous mettre résolument à la hauteur des ambitions de développement des grandes villes africaines. La sécurité foncière est la base de tout ce qui peut être entrepris dans un pays qui se veut émergent » dit-il au cours d'un échange avec le personnel.

Dans un langage franc, empreint de pédagogie, Jean Richard Sylong a également dit attendre des uns et des autres, toutes les propositions pouvant concourir à la transformation de l'agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre. Aussi, reconnait-il les difficultés rencontrées par les agents dans l'exercice de leurs différentes tâches. Le retard dans le paiement des salaires, équipements obsolètes, absence d'un parc automobiles adaptés, sont autant de maux qui minent l'agence. « Ces difficultés ne sont malheureusement pas propres à notre agence ; elles découlent de la crise financière que traverse le Gabon depuis plusieurs années » souligne-t-il, comme pour inviter les agents à ne pas baisser les bras.

Toujours dans cet élan de bon manager, Jean-Richard Sylong invite chacun des agents à travailler en toute cohésion et en bonne intelligence avec la Direction générale pour une plus grande fonctionnalité de l'institution dont il est le PCA. Les agents peuvent compter sur sa disponibilité et son engagement quant au respect de la feuille de route tracée par Régis Immongault, Ministre d'Etat en charge de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement, qui attend beaucoup d'eux. « Je m'efforcerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aboutir à la finalisation des réformes engagées et contribuer à la mise en place d'un cadre de travail adapté aux aspirations de tous, tout en m'appuyant sur l'expérience de chacun d'entre vous » promet-il.

Pour lui, les défis du moment recommandent à chacun et à tous, une plus grande efficacité dans le travail. Il a invité les agents à se monter à la hauteur, avant de conclure son mot introductif.