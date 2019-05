Sénégal: Mondial U20 - Moussa Ndiaye, l'autre leader des Lionceaux

Dakar — Le défenseur central de l'équipe du Sénégal des moins de 20 ans, Moussa Ndiaye, élu meilleur footballeur de la CAN de la catégorie au Niger en février dernier, est appelé à jouer un rôle central lors de la coupe du monde des moins de 20 qui débute ce jeudi en Pologne (23 mai au 15 juin).

Même s'il n'a pas de brassard, le joueur d'Excellence Foot fait partie des leaders techniques de son équipe, et c'est lui qui amorce les offensives à partir de son poste de défenseur central.

Interpellé sur son véritable poste au retour de la CAN U20, le MVP du Niger 2019, pensionnaire de l'académie Aspire, avait indiqué qu'il se sentait plus à l'aise au poste de milieu relayeur où il peut mettre plus facilement les attaquants en position de marquer.

"Mais, le poste de défenseur central est aussi intéressant et ça me convient puisque c'est le coach qui en décidé, ce qui est le meilleur pour moi et pour le groupe", a estimé le footballeur à son retour du Niger où les Lionceaux ont perdu aux tirs au but contre les Aiglons du Mali en finale.

Interrogé sur la question, son entraîneur à l'académie, Serigne Saliou Dia, a confirmé la polyvalence de son protégé dont il souligne la "technicité" et le "sens tactique".

"C'est un joueur qui a le sens de l'anticipation dans les duels et le jeu aérien", a ajouté l'entraîneur de la sélection locale.

"Il est très bon dans le jeu court et le jeu long", a analysé le technicien selon qui Moussa Ndiaye qui est celui qui déclenche souvent les contre-attaques des Lionceaux.

Ayant déjà joué les tournois du MIC (Méditerranée Inter club) et le tournoi El Kass du Qatar, le jeune défenseur central ne doit pas être perturbé par la Coupe du monde des moins de 20 ans.

"Ce sera d'un autre niveau et ce sera parfait dans sa courbe de croissance de jouer ce genre de compétition qui lui permettra de se jauger à cette crème des jeunes de son âge", a-t-il par ailleurs ajouté.

Le Sénégal qui jouera dans la poule A, débutera sa compétition ce jeudi contre Tahiti. Ses autres adversaires du groupe sont la Colombie (26 mai) et la Pologne (29 mai).