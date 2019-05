Cameroun: Tour cycliste du pays - Les recommandations du MINSEP

Le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi a présidé la première réunion préparatoire de la course qui sera lancée le 1er juin prochain à Yaoundé.

Du 1er au 9 juin 2019, le Cameroun organise la 16eme édition du Tour cycliste international du Cameroun. A une dizaine de jours du début de la course, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi a présidé vendredi dernier, dans la salle de conférence de son département ministériel, la première réunion préparatoire y relative.

« Le tour cycliste a toujours été un évènement sportif international majeur. Au fil des ans, il est devenu un instrument de promotion de l'image du Cameroun. C'est donc l'occasion idoine de mon trer et de démontrer que le Cameroun est en capacité d'abriter et d'organiser avec succès les évènements majeurs », a souligné Narcisse Mouelle Kombi dans son propos.

Autour du ministre, il y avait notamment ses principaux collaborateurs, les membres de la Fédération camerounaise de cyclisme et les administrations partenaires dans l'organisation de ladite course. Le point a été notamment fait sur les invitations adressées aux délégations qui participeront à cette édition. Tout en se focalisant sur la préparation des équipes du Cameroun, qui sont en stage interne depuis quelques jours. Il y en aura deux : Cameroun Snh, qui est en stage à l'Ouest et Cameroun actuellement du côté de Douala.

Parmi les recommandations, le ministre des Sports a demandé au directeur technique national et à l'entraîneur national d'assurer une bonne préparation des coureurs, tout en mettant un accent sur la discipline et l'esprit d'équipe. Il a également été demandé de modifier la 6eétape, qui était initialement un critérium dans la ville de Douala.

En lieu et place, il y aura une étape classique sur le tracé Douala-TikoLimbe. Ce qui permettra au Tour du Cameroun de parcourir les près de 1140 km en huit étapes dans six régions, à savoir le Centre, l'Est, le Littoral, l'Ouest, le Sud et le SudOuest.