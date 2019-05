Congo-Kinshasa: CAN 2019 - Florent Ibenge vise le trophée

Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo (RDC) a rendu r publique, hier mardi, la liste de 32 joueurs qui effectueront la préparation pour la phase finale de la CAN 2019, en Egypte.

C'est une liste sans grande surprise mais où l'on retrouve tout de même la présence de Jackson Muleka. On note également le retour de Parfait Mandanda qui n'avait plus été convoqué depuis plusieurs rencontres, lui qui était de l'aventure de 2015, en Guinée-Equatoriale. Giannelli Imbula aussi a été convoqué, lui qui a refusé presque toutes ses convocations pour le moment.

Les Léopards débarquent au pays des Pharaons avec d'énormes ambitions. Florent Ibenge estime que, la meilleure de manière d'aborder cette compétition à 24 nations, c'est remporter le premier match face à l'Ouganda, et bien d'envisager la suite.

« L'essentiel pour nous est de bien débuter face à l'Ouganda avant de jouer le pays hôte», a-t-il déclaré sur Cafonline.com. Pour le technicien congolais, les Léopards ont toutes les chances pour aller loin, mais ils devront être capables de mieux faire les choses à chaque match. « Nous avons toutes nos chances et je pense que pour aller le plus loin possible, nous devons faire mieux à chaque match,» a-t-il poursuivi.

Concernant la victoire finale, Florent Ibenge est optimiste. « Nous allons débuter la compétition à 24 équipes, mais au final une seule sera sacrée et c'est à nous de bien faire pour y être le 19 juillet prochain au Caire », s'est confié à nos confrères de Cafonline.com.

Les Léopards vont prendre part, à partir du 2 juin prochain en Espagne, à un stage de préparation pour Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Egypte à partir du 21 juin. Au cours de ce stage, deux rencontres amicales sont prévues : contre le Burkina Faso le 9 juin et contre le Kenya, le 15 juin. A l'issue de ce stage, 23 Léopards seront retenus pour la phase finale prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. La RDC évoluera en groupe A et sera aux prises avec l'Ouganda (le 22 juin), l'Egypte (le 26 juin) et le Zimbabwe (le 30 juin).