Congo-Kinshasa: Accès à l'eau potable - Cinquante centres communautaires bientôt installés en RDC

L'initiative est le fruit du partenariat conclu entre Quest water global, american venture group de Dikembe Mutombo et la société Kalo Sarl (Kalo) de l'entrepreneur Isaac Kalonji, basé aux Etats-Unis d'Amérique.

Quest water global est une société de technologie innovante dans le domaine de l'eau. Elle a développé une technologie de purification, de dessalement et de distribution d'eau à énergie solaire appelée « Aquatap », ainsi que Wepstm, un système d'extraction et de purification de l'eau.

Dans le cadre du partenariat stratégique entre Avma, Kalo et Quest, que les trois parties qualifient de «partenariat pour l'eau oasis», Quest collaborera avec Avma et Kalo pour installer et exploiter les systèmes AquatapTM, qui porteront le logo «Centres d'eau communautaires AquatapTM oasis», dans des communautés rurales mal desservies en République démocratique du Congo (RDC). Ce projet de plusieurs millions de dollars prévoit l'installation initiale de cinquante centres d'eau communautaires AquatapTM oasis, premièrement dans les provinces de Tanganyika, Lualaba, Sud-Ubangi et Kasaï. Chaque centre produira quatre-vingt mille litres d'eau propre et salubre par jour qui seront vendus à des prix abordables et socialement responsables.

Kalo est une entreprise congolaise qui œuvre principalement dans le secteur des aliments et des boissons. Selon Isaac Kalonji, les centres d'eau communautaires AquatapTM Oasis apporteront un changement social positif au sein de ces communautés. « Nous sommes enthousiasmés par les perspectives de ce partenariat stratégique et par notre collaboration avec Quest et Avma, qui ont tous deux si bien soutenu notre objectif de redonner à ceux qui en avaient besoin en RDC », a fait savoir Isaac Kalonji.

Financement et soutien logistique

Les centres d'eau communautaires AquatapTM Oasis seront financés en partie par le produit de la vente de l'eau embouteillée Oasis Cares aux États-Unis, ainsi que par des dons d'organismes de bienfaisance et de particuliers. Les entreprises donatrices et les sponsors joueront également un rôle important dans le financement de ce projet en incluant des fonds provenant d'initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Le gouvernement congolais a donné son feu vert au projet et s'est également engagé à fournir un soutien logistique aux centres communautaires AquatapTM Oasis.

Peter Miele, vice-président exécutif et directeur général de Quest, a déclaré : «Les relations avec Kalo, le Congolais Dikembe Mutombo, et son groupe Avma représentent une puissante opportunité pour Quest d'étendre notre activité en RDC, un marché dynamique et très important. Isaac Kalonji Jr. et Dikembe Mutombo ont conjointement démontré leur capacité à utiliser leurs ressources et leur expertise considérables pour pénétrer le marché congolais avec les centres d'eau AquatapTM Oasis community water. Nous sommes impatients de contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à déployer les centres d'eau communautaires AquatapTM Oasis afin de fournir une source d'eau propre et sûre à la population de la République démocratique du Congo ».