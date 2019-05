Angola: Les TIC identifiées comme un pilier du changement social

Luanda — La rectrice de l'Université méthodiste d'Angola (UMA), Marta Sambanje, a souligné mercredi à Luanda les technologies en tant que pilier du changement, du bien-être et de la qualité de vie, pour aider l'être humain à mieux penser à l'avenir.

Selon la responsable, qui intervenait à l'ouverture du Forum académique "Open Day IT Universidade Metodista By Unitel", les technologies ont la capacité de capturer, stocker, gérer et analyser des données, contribuant ainsi à améliorer la vie des personnes dans les prochaines décennies.

Le Forum académique, promu par l'institution en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, se déroule du 22 au 24 de ce mois, et vise à renforcer les connaissances des étudiants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Il a également pour objectif de réconcilier les points de vue des étudiants, des professionnels, des experts, des gestionnaires et des représentants du gouvernement, d'aider les étudiants à se préparer en fonction des besoins du marché.

Durant l'événement, des concours seront organisés pour les jeux numériques, la robotique, la programmation et la production de contenu multimédia avec la participation des étudiants du cours d'ingénierie de l'UMA.