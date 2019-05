Soudan: Daglo affirme la nécessité de régler la situation économique au pays

Khartoum — Le chef-adjoint du Conseil Militaire de Transition (CMT), le Lieutenant-général Mohamad Hamdan Daglo a souligné la nécessité de régler la situation économique au pays et la distribution juste des ressources entre les citoyens.

Daglo a indiqué que le CMT a réussi de s'informer et contrôler toutes les violations dans les institutions de l'Etat en prélude de les soumettre aux autorités concernées pour décision en toute transparence et justice.

Lorsqu'il a reçu ce mercredi au conseil des ministres les directeurs des organes, des institutions et des sociétés gouvernementaux, Daglo a souligné le rôle majeur joue par les forces armées et les autres forces régulières dans le maintien de la patrie et la protection de ses territoires.

La réunion a souligné la nécessité de la solidarité et la coopération entre toutes les autorités de l'Etat afin de supprimer l'étape critique que passe le pays et réaliser la prospérité, le bien-être et la vie décente pour les citoyens.