Afrique: CAN 2019 - Une compagnie de paiement numérique offre des places en quarts et demi-finales aux amateurs du foot

La compagnie Visa, spécialisée dans les paiements numériques et également sponsor de la Coupe d'Afrique des nations Total Égypte 2019 et de l'édition de 2021, offre, à compter du lundi 20 mai 2019, la possibilité aux détenteurs de la carte Visa en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en République démocratique du Congo, de gagner des packages exclusifs pour suivre sur place les quarts et demi-finales de la Can Total Égypte 2019.

En tant que partenaire de la Confédération africaine de football (Caf), elle offrira une expérience inoubliable à neuf enfants âgés de 6 à 10 ans, accompagnés d'un parent ou d'un tuteur, de gagner une place dans le programme d'accompagnement des joueurs.

Ces enfants auront l'opportunité de se rendre sur le terrain avant un des matches des quarts de finale en Égypte avec un joueur professionnel. L'autre option permet à deux personnes de profiter d'un voyage avec un circuit touristique et de suivre un match de la demi-finale.

« Visa a une longue histoire de soutien au football de classe mondiale et ce partenariat s'appuie sur la stratégie pour faire profiter l'Afrique du meilleur de notre expérience en matière de sponsoring.

Nous sommes ravis d'offrir à nos clients une occasion unique de profiter de toute l'excitation de la Can en utilisant simplement leur carte.

L'amour que les Africains ont pour le football et notre partenariat avec la Caf nous unissent autour de cette passion, nous permettant ainsi d'offrir une plateforme exceptionnelle à nos communautés locales, nos clients, nos partenaires et aux supporters, grâce aux avantages de la technologie de paiement », a déclaré Ismahill Diaby, directeur général Afrique de l'ouest et centrale de la compagnie.

Les tirages officiels seront organisés par les partenaires de Visa: Weblogy - Abidjan.net, Socoprix et Yaatoo en Côte d'Ivoire, Casino au Sénégal ainsi que Rawbank en République démocratique du Congo.

Pour avoir la chance de gagner, les clients n'auront qu'à utiliser leur carte de crédit, de débit ou prépayée pendant toute la période de promotion qui s'étend du 20 mai au 20 juin 2019.

Visa Côte d'Ivoire a ouvert son bureau régional à Abidjan en 2017. La société travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les institutions financières, les commerçants, les fintechs et les opérateurs de télécommunications d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour mettre à leur disposition des méthodes de paiement électronique innovantes, en les renforçant par la sécurité robuste de la société.