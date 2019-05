Burkina Faso: Festival sport et culture de Kordié 2019 - Satisfecit des organisateurs

La 3e édition du Festival sport et culture de Kordié a refermé ses portes le dimanche 5 mai 2019. Durant 3 jours, les différents villages et secteurs de la commune ont rivalisé dans plusieurs disciplines à savoir le football, le cyclisme, la lutte et la danse traditionnelle.

« Sport et culture, facteurs de cohésion et de développement local : contributions de la jeunesse », c'est sous ce thème que c'est déroulé la 3e édition du Festival sport et culture de Kordié (FESCUKO).

Durant 72 heures, les populations se sont mobilisés pour le succès du FESCUKO 2019 placé sous le patronage du ministre en charge de la culture, de la présidence de Patrice Kouraogo, Conseiller spécial culturel du président du Faso et le parrainage de Issouf Zoungrana, DG de l'ANEREE.

Il faut noter surtout la très forte présence des fils de la région notamment les autorités politiques et administratives régionales et provinciales. Les artistes originaires de la province à savoir Kindiss, Bezou et bien d'autres ont répondu présent à l'invitation du commissariat général.

Du tournoi du football inter village et secteurs à la course cycliste féminine en passant par la lutte traditionnel et l'exposition des produits locaux, le comité d'organisation de cette 3e édition a réussi le pari. Une projection de film a également permis de sensibiliser les élèves notamment les jeunes filles sur les grossesses non désirées et l'importance des études.

En plus des activités ci-dessus mentionnées, un panel sur le thème a été animé par l'abbé Modéra Kinda de Réo et Olivier Bassinga, inspecteur des enseignements secondaires en service à la direction des examens et concours.

Sport et culture faisant bon ménage, les panélistes ont insisté sur le fait que toute communauté ou société dispose des traits distinctifs (coutumes, langue, religion) qui la caractérise.

« Chaque individu doit maitriser car ce n'est pas tout qui peut être fidèlement traduit d'une langue à une autre », a laissé entendre Olivier Kinda.

Et l'abbé Modéra Kinda de renchérir « Retenez que le liélé se distingue par sa solidarité, son intégrité et son sens de l'honneur. Aller au-delà des clivages politiques et investissez vous pour développer Kordié ».

Selon le commissaire général du Festival, Kouakou Bazongo, le FESCUKO se veut être une plateforme de valorisation et de promotion de la culture liélé.

Et c'est ce qui justifie la création du Festival qui vise selon lui à mobiliser l'ensemble de la jeunesse de la commune afin d'apporter individuellement et collectivement leur contribution pour le développement de leur commune.

Les différentes compétitions organisées ont connu une forte mobilisation de la part des populations. En football, c'est le village de Ninion qui s'est hissé sur la plus haute marche du podium en venant à bout de Percoa sur le score de 1 but à 0 après un match très arraché et animé.

En cyclisme réservé cette année à la gente féminine, Elélé Kantiono s'est distinguée devant ses douze autres concurrentes qui étaient sur la ligne de départ. En danse traditionnelle, la troupe Aclem de Kordié a ravi la vedette tandis qu'en danse moderne, la troupe yiguia de Poré est arrivée en tête.

La principale attraction a été la lutte traditionnelle qui tenu toutes ses promesses. Ce fut véritablement une partie de plaisir pour le public qui n'a pas marchandé sa participation.

Après des combats rudes et acharnés, Joseph Bako a défié tous ses concurrents en catégorie A, tandis que Sandaogo Vilbouè en catégorie B, s'est fait respecté par ses adversaires.

Tous les lauréats ont été primés au cours de la cérémonie de clôture qui a connu la présence effective du président de la cérémonie, du parrain, ainsi que de nombreuses personnalités.

« Vous pouvez être fils de paysan et devenir DG, ministre et haut cadre », a conseillé le parrain de cette 3e édition Issouf Zoungrana. C'est par un franc succès que les rideaux sont tombés sur la 3e édition et rendez-vous est pris pour la 4e édition en 2020.