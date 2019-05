Algérie: L'accord de siège de la Commission africaine de l'Energie signé à Alger

Alger — L'accord de siège de la Commission africaine de l'Energie (AFREC), créée en 2001 et active depuis 2008, a été signé mercredi à Alger, en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Beladhane.

L'accord a été signé par Mme Namira Najm, ambassadrice conseillère juridique de l'Union Africaine (UA) et le Directeur général du Protocole au ministère des Affaires Etrangères (MEA), M. Magramane Lounès.

La Commission, dont le siège se trouve à Alger (Hydra), est dirigée par le soudanais Rachid Ali Abdallah, chef exécutif.

La création de l'AFREC avait été décidée par la Conférence des ministres africains de l'Energie, organisée par l'OUA en avril 2001 à Alger.

La Convention portant création de cette commission a été adoptée lors du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Lusaka (Zambie) en juillet 2001 avant que la commission ne soit lancée officiellement le 17 février 2008 à Alger, à l'issue d'une conférence des ministres de l'énergie du continent.

La Commission a pour missions l'élaboration des politiques, des stratégies et des plans de développement de l'énergie sur la base des priorités de développement sous-régional, régional et continental et l'indication des voies et moyens de leur mise en œuvre, lit-on sur son site Web.

Elle se charge également de la Conception, l'élaboration et l'actualisation d'une banque de données continentale dans le domaine de l'énergie, ainsi que de la promotion de la diffusion rapide des informations et de l'échange d'informations entre les Etats membres et les Communautés Economiques Régionales.

Elle est, en outre, chargée de l'identification, l'élaboration et le lancement de grands projets énergétiques interafricains de coopération, favorisant une intégration sous-régionale, régionale et continentale, ainsi que le développement des échanges et transits commerciaux de biens et services en énergie entre Etats membres.

Pour se faire, elle veille à la mobilisation de ressources financières afin de fournir aux Etats membres l'assistance nécessaire au développement et à la réalisation de projets énergétiques intégrateurs.