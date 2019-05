Algérie: Lutte contre l'exploitation d'enfants - L'Algérie a pris des mesures importantes

Londres — L'Algérie a pris des mesures "importantes" dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et les agressions sexuelles à l'égard des enfants, selon un rapport publié mercredi à Londres.

L'étude "Out of the Shadows" (sortir de l'ombre) sur les pays qui luttent contre l'exploitation et les agressions sexuelles à l'égard des enfants, souligne que l'Algérie a pris des mesures "importantes", notamment en "adoptant une législation importante et en collectant des données". Les plans nationaux et l'engagement de l'industrie peuvent être renforcés.

Le document indique que le code pénal algérien contient des dispositions prévoyant des protections spécifiques pour les enfants contre le viol, expliquant que le viol d'un mineur est puni deux fois de celui d'un crime équivalent commis contre un adulte.

Le rapport a abordé également les mesures prises par la police algérienne qui recueille des données et fournit des informations sur le nombre d'infractions commises contre des enfants qui ont été enregistrées ou qui ont été victimes d'abus sexuel.

Elaboré avec le soutien de la World Childhood Foundation et de l'Oak Foundation, et avec l'aide additionnelle de la Carlson Family Foundation, l'indice Out of the Shadows mesure la manière dont 60 pays luttent contre l'exploitation et les agressions sexuelles à l'égard des enfants.