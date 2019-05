Afrique: Paris - La culture et la créativité africaines célébrées du 23 au 25 mai

Le Centre des cultures d'Afrique (Cca) organise du 23 au 25 mai 2019, à Paris, en collaboration avec le ministère de la Culture ainsi que la Mairie de Paris, la quatrième édition du festival Moca afin de promouvoir les initiatives et opportunités issues d'Afrique.

Selon l'information publiée sur le site du festival, Moca se tiendra pour sa première journée à l'école nationale des Beaux-Arts de Paris et au centre culturel La Place.

Le Moca rassemble une fois par an les créateurs, les entrepreneurs de la culture, le public et les décideurs venus d'Afrique, d'Europe et du reste du monde, autour des enjeux, des opportunités et des innovations qu'offre ce secteur d'activité.

Cette plateforme aura également pour but de répondre aux attentes exprimées par les professionnels et le public à travers 3 jours de conférences, de speedmeeting (rencontres rapides), d'ateliers, de networking et de festival.

Seize (16) tables rondes sur des thématiques culturelles et artistiques seront organisées par des professionnels dans des domaines allant du théâtre à la musique en passant par la danse, la mode, le numérique et le cinéma.