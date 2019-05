Maroc: La liste officielle de Renard attendue pour bientôt

Les joueurs locaux présents pour compléter le puzzle

Le sélectionneur national, Hervé Renard, devrait dévoiler sa première liste en partance pour la CAN 2019 en début de semaine prochaine. Plusieurs sources, faute d'information relayée par le site officiel de la FRMF, avancent que des joueurs du championnat local seront convoqués.

Ce qui est sûr, c'est que parmi les retenus, l'on trouve les deux sociétaires du Hassania d'Agadir, l'ailier Youssef El Fahli et le latéral Abdelkrim Baâdi, sachant que ce dernier a de fortes chances de faire partie du groupe des 23.

D'autres noms de joueurs «botolistes» circulent, devant être convoqués soit pour s'acclimater avec l'ambiance de l'équipe première, soit pour suppléer des forfaits de dernière minute. Et l'on parle des Wydadis Réda Tagnaouti, troisième gardien de but, Achraf Dari, Mohamed Ounnajem et Ismaïl El Haddad, ainsi que du quatuor rajaoui avec Badr Benoun, Mohcine Iajour, co-buteur du championnat, Zakaria Hadraf et Zakaria El Ouardi.

En tout cas, l'ossature du Onze national est connue d'avance et la sélection entrera en stage à partir du 3 juin prochain fort probablement au Centre sportif de Maâmoura remis à neuf.

A propos des matches tests qui ponctueront cette concentration, l'heure est à l'expectative, et ce à un mois du coup d'envoi de l'épreuve majeure du football continental, contrairement à bien d'autres équipes engagées dans cette CAN qui ont déjà arrêté leur programme de préparation. A l'instar du Onze ivoirien, adversaire de l'EN (groupe D) lors du premier tour de l'édition égyptienne, qui aura pour sparring-partners la Gambie, l'Ouganda et la Libye.

Il convient de rappeler que le premier match de la sélection marocaine aux phases finales de la Coupe d'Afrique des nations 2019 est prévu le 23 juin contre son homologue namibienne, avant d'enchaîner avec la sélection ivoirienne cinq jours plus tard (28 juin), alors que le dernier match de poule sera contre la formation sud-africaine.

Pour cette CAN, la première à 24 équipes, les deux premiers de chaque groupe en plus des quatre meilleurs troisièmes se qualifieront au tour des huitièmes de finale.