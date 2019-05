Soudan: Le Lt-Gen Daglo restitue les employés et travailleurs de l'aviation civile

Khartoum — Le Vice-président du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen Mohammad Hamdan Daglo a donné ses directives pour la restitution des employés de l'Autorité de l'aviation civile (AAC) immédiatement et de leur payer leurs salaires rétroactivement depuis janvier dernier, ainsi qu'un salaire de trois mois à tous les employés et travailleurs de l'AAC et de la société des aéroports soudanais et la fusion de la société contractante avec l'AAC.

"Tous les problèmes qui se sont produits dans le passé sont dus à des injustices", a déclaré mercredi le Lt-Gen Mohammed Hamdan Daglo devant les employés et travailleurs de l'AAC.

Le vice-président du Conseil a regretté les bas salaires dans l'État, citant les salaires des enseignants. "L'état profond est là partout", a-t-il déclaré, ajoutant que "quiconque a un agenda nous allons le découvrir et le présenter devant la justice".

Lt-Gen Daglo a conclu en félicitant les jeunes et les entités politiques qui ont dirigé la glorieuse révolution, en soulignant la position favorable des forces armées et du soutien rapide à la population, et a déclaré que ceux qui dirigeaient la mobilisation et l'armée sont des partenaires authentiques au succès.