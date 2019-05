Madagascar: Dax de retour en sélection pour la CAN

La campagne de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 débute dans une quinzaine de jours, pour les Barea.

Le sélectionneur, Nicolas Dupuis, a dévoilé la liste des joueurs convoqués, dans une vidéo publiée dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils sont 23 à avoir été appelés, ainsi que 3 en tant que réserves.

Aro Hasina Andriamirado Andrianarimanana, alias Dax, est de retour en sélection. Le milieu offensif du Kaiser Chiefs FC était absent depuis plusieurs mois, après qu'il ait décidé de se retirer de l'équipe nationale.

Et ce, vu la controverse autour de son transfert auprès du club sud-africain. Dernièrement, il a publié sur les réseaux sociaux qu'il était « prêt à revenir ». Et le voilà donc rappelé par Nicolas Dupuis, qui n'a jamais cessé de louer les capacités techniques du joueur.

Cadres habituels

Pour le reste, il n'y a pas de changement par rapport au contingent qui présent au Sénégal en mars, lors de la dernière journée des éliminatoires.

On retrouve notamment les cadres habituels en attaque, dont l'emblématique capitaine Faneva Ima et son back-up, William Gros, ainsi que les ailiers Voavy Paulin, Njiva et Carolus.

Ce dernier est actuellement en très grande forme. Il vient de terminer meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite avec l'Al Adahl, avec 22 réalisations. Il a grandement contribué à la montée de son équipe en première division pour l'exercice à venir.

Les hommes de Nicolas Dupuis effectueront trois stages, à partir du 31 mai. Le premier en France, le second à Madagascar et le troisième au Maroc. Ils disputeront trois rencontres amicales à cette occasion, contre le Luxembourg, contre le Kenya et contre la Mauritanie.

La liste des joueurs convoqués (23) :

Gardiens (3) : Jean Dieu Donné Randrianasolo (Leda), Ibrahima Dabo, Melvin Adrien

Défenseurs (7) : Pascal Razakanantenaina (Bapasy), Thomas Fontaine, Jérôme Mombris, Jérémy Morel, Romain Métanire, Toavina Rambeloson (Debakely), Mamy Gervais Randrianarisoa

Milieux (8) : Abel Anicet Andrianantenaina, Ibrahim Amada, Marco Ilaimaharitra, Baggio Rakotoarisoa, Dimitry Caloin, Aro Hasina Andriamirado Andrianarimanana (Dax), Lalaina Nomenjanahary (Bôlida), Rayan Raveloson

Attaquants (5) : Faneva Andriatsima, Carolus Andriamahitsinoro, Voavy Paulin, Njiva Rakotoharimalala, William Gros

Les joueurs réserves (3) :

Fabien Boyer, Tobisoa Njakanirina, Ando Rakotondrazaka