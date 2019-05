Congo-Kinshasa: Décrispation politique - Pourquoi pas Salomon Kalonda Idi ?

Il s'appelle Salomon Kalonda Idi. Cet homme est privé de son passeport alors qu'il avait quitté le pays, il y a trois ans, avec son patron, Moïse Katumbi, qui vient de signer avec succès son retour au bercail, selon l'esprit de l'Accord de la Saint Sylvestre qui recommande la décrispation politique sans discrimination à tous les opposants au régime Kabila.

Le cas Kalonda Idi prouve qu'il y a encore des efforts à fournir sur ce point précis des discussions du Centre interdiocésain. Et, pourtant, le Président de la République s'est s'engagé résolument pour l'instauration d'un véritable Etat de droit en République Démocratique du Congo où tous les congolais ont les mêmes droits et obligations. Si certains acteurs politiques ou figures emblématiques de l'opposition ont bénéficié de cette décrispation, pourquoi pas Salomon Kalonda Idi, Secrétaire particulier et argentier de Moïse Katumbi, Chef de file de "Lamuka". En tout cas Kalonda Idi, lui, ne s'appuie que sur le serment du Président de la République de faire de la RDC un véritable Etat de droit ainsi que sur le CNSA que dirige Joseph Olenghankoy.

Les Congolais, dans l'ensemble, entendent réellement vivre de manière effective et sans discrimination la décrispation. Et, cela conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre, qui consacre tout pouvoir au CNSA d'aller jusqu'au bout de sa mission. Véritablement, nul n'entend voir la décrispation rester sélective dès lors que le sang de milliers des congolais a coulé pour la cause de la démocratisation de l'espace politique et, surtout, pour l'alternance au sommet de l'Etat.

Qui en veut à Salomon IDI ?

Selon des sources proches du Parti National pour la Démocratie et le Développement, son Président national est victime d'une cabale politique à Kinshasa. Pendant que Moïse Katumbi, Francis Kalombo, Muyambo, Diomi Ndongala, Olivier Kamitatu jouissent de la décrispation, Salomon Kalonda Idi Kalonga se trouve encore et toujours dans une situation qui le met dans l'impossibilité de rentrer librement dans son pays, la RDC. Pour cause, le processus de renouvellement de son nouveau passeport a été bloqué à Bruxelles où il a amorcé les démarches comme tout Congolais qui a le droit d'avoir sa pièce identité en bonne et due forme, conformément à la Constitution de la République.

Ce qui est grave, regrette un membre de son parti, Augustin Kabuya aurait tenu des propos maladroits contre le Parsec de Katumbi, en contestant sa nationalité congolaise. L'actuel Secrétaire Général de l'Udps a même attribué, sans preuve, que le secrétaire particulier de Moïse Katumbi serait un sujet belge.

Archifaux, rétorquent les proches de Salamon Idi Kalonda qui rejettent en bloc toutes les déclarations qualifiées de non-fondées du SG de l'UDPS. Pour eux, celui-ci veut nuire à la personnalité d'un compatriote qui a été toujours aux côtés de Moïse Katumbi ; qui effectue ses déplacements à travers le monde, avec son passeport congolais même lorsqu'il s'agit de voyager pour ses affaires privées ou d'accompagner le TP Mazembe dans les compétitions internationales de football. Cependant, ils déplorent l'instrumentalisation des services de l'Ambassade congolaise en Belgique pour bloquer le processus de renouvellement du nouveau passeport à Salomon Idi Kalonda. Et pourtant, il a même déjà passé à la capture et n'attendait que d'être servi. Toutefois, le PND ainsi que l'ensemble de la population Lushoise s'en remettent à la sagesse du Président de la République, Félix TSHISEKEDI qui avait souligné lors de son investiture que plus rien ne serait comme avant en RDC. Ils en appellent au Président du CNSA, Joseph Olenghankoy d'agir en faveur de leur Président, Salomon Kalonda Idi comme il l'a fait dernière pour d'autres compatriotes. La décrispation, dans la vision de Fatshi, n'est aucunement sélective.