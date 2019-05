Madagascar: Football / Haute Etudes ENAM - Mention Excellente pour Anny A et Théodore R

Le football malgache est sous les feux des projecteurs suite à la qualification pour la phase finale de la CAN en Egypte. Hier, Anny Andrianaivonirina et Théodore Rakotoarimino ont soutenu leur mémoire en hautes études en administration de l'ENAM spécialisation diplomatie et relations internationales dont le thème a été « Contribution au développement de l'économie via les footballeurs expatriés malgaches ».

Théodore Rakotoarimino est l'ancien vice président de la FMF et actuellement membre du comité d'organisation de la CAN jeunes U17 U20 U23. Anny Andrianaivonirina est l'ancienne journaliste sportive de Midi Madagasikara. Ils ont eu la mention excellente des membres du jury.

Lomotsy Ludovic Christian président legal advisor CAF est l'encadreur professionel et Fenosoa Ramarokoto DG de l'IMATEP est l'encadreur pédagogique. Professeur Manitra Andriatahiana et Adolphe Rakotonandrasana sont les autres membres du jury. » C'est un apport personnel et professionnel pour le sport malgache » a expliqué les deux auditeurs à l'issue de la soutenance.