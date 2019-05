Madagascar: Appui à l'excellence académique des jeunes - Sortie de la première promotion « STAR » soutenue par le Consulat de Monaco

La première promotion de jeunes étudiants boursiers ayant prouvé leur excellence académique appuyée par le Consulat général de la Principauté de Monaco vient de sortir hier. Baptisée « STAR », la promotion est également soutenue par le groupe éponyme.

90 boursiers. Le Consulat de Monaco est depuis toujours une représentation étrangère œuvrant activement pour appuyer le développement socio-économique de Madagascar, notamment dans l'humanitaire et les secteurs sociaux de base comme la santé et l'éducation. Cela fait 5 ans (depuis 2014) que le Consulat s'est allié aux établissements et structures scolaires réputées pour être des viviers d'élites pour contribuer à l'émergence et à l'épanouissement de jeunes élites à Madagascar. Le cas d'hier, entre ainsi dans ce cadre. Ce fut la sortie de la première promotion de 9 boursiers- mais qui en représentent un total d'environ 90- appuyée par le consulat et la STAR. Notons qu'il s'agit de bourses nationales et non extérieures. Ces étudiants proviennent de structures telles que l'Ecole supérieure du Sacré- Cœur d'Antanimena (ESCA), le Lycée Saint-Antoine Ankadifotsy et le Collège Saint-Michel Amparibe. Ils ont décidé de se spécialiser dans des secteurs (dits) d'avenir, à savoir : génie mécanique et industriel, hôtellerie, logistique, bâtiment et travaux publics et écotourisme.

Perception(s). Ayant eu lieu au siège social du groupe STAR à Andraharo, la cérémonie a été rehaussée par la présence d'autorités telles que le Secrétaire général du Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et professionnel (MENTP) ; et le Secrétaire général du groupe STAR, Mme A. Rabary. Dans une interview, le Consul de Monaco, SEM.Cyril Juge a souligné l'importance de la continuation et de la préservation de la chaîne de solidarité : « De nos jours, l'Etat rencontre certaines difficultés dans l'octroi de subventions et d'appuis conséquents et adéquats aux besoins énormes des étudiants. Les entreprises quant à elles peinent parfois à trouver des profils correspondants aux qualifications requises dans un marché du travail de plus en plus marqué par l'inadéquation de l'offre à la demande. Le Consulat général de la Principauté de Monaco s'est ainsi décidé à s'allier avec les entreprises et les parents, car les jeunes méritants doivent être appuyés. »