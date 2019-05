Madagascar: Karaté - Les techniciens turcs séduits

Pendant trois jours, les techniciens, les karatékas et les arbitres malgaches seront gâtés par les officiels turcs à travers l'organisation de stage et de formation.

La grande famille du karaté malgache est en effervescence. Depuis, hier après-midi, les karatékas malgaches seront à l'honneur et ce jusqu'au samedi. Le Palais des Sports de Mahamasina était tout feu flamme, hier, après-midi où les invités turcs ont été séduits par la démonstration technique des pratiquants malgaches en kata et en kumité. « Nous sommes très satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé. On va faire ce qu'on peut faire et réaliser pour développer davantage le karaté malgache. Il n'y a pas de secret mais il faut de la volonté et beaucoup de travail. Travailler n'est pas suffisant mais il faut travailler comme il faut » a fait savoir le président de la fédération turc de karaté, Esat Delihasan, face aux pratiquants. Et lui d'ajouter « Vous serez de grands champions. Nous allons partager notre expérience avec vous ».

Le président de la FTK est un grand champion, il a été 120 fois sélectionné au sein de l'équipe nationale, ancien top 8 mondial, coach, directeur technique national et président de la fédération depuis 2008 et membre du comité exécutif de la fédération mondiale de karaté. L'objectif est de raffermir la relation entre les deux pays à travers le karaté. « Ce n'est que le début car le projet s'annonce très prometteur et chargé. Une chose est sûre, ce sera une bouffée d'oxygène pour le karaté malgache.

Petits et grands ont été tous satisfaits » a souligné, Solofo Andrianavomanana, président de la fédération karaté do de Madagascar. Dans le cadre de ce projet des athlètes et techniciens pourront bénéficier d'un échange et d'un voyage en Turquie. « Il y a deux mois, j'ai rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la fédération karaté-do de Madagascar et on a parlé de cette demande de collaboration en matière de sport dans le domaine du karaté. J'ai transmis le message à Ankara et voilà la délégation qui arrive au pays. On va voir la situation du karaté malgache et choisir des priorités.

Il y aura un échange de lettre entre les deux fédérations. Aujourd'hui c'est le premier pas » a expliqué, l'ambassadeur de la Turquie à Madagascar, Metin Husrev Unler. Le stage technique débutera ce matin et ne prendra fin que ce samedi.