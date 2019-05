Madagascar: Mialy Rajoelina à Oslo - Conférence internationale sur les VBG

Mialy Rajoelina assume son rôle d'Ambassadrice de la lutte contre les VBG.

La Première Dame est à Oslo où elle participe la Conférence Internationale sur les Violences Basées sur le Genre qui se tient les 23 et 24 mai. Et ce, peu de temps après sa nomination en tant qu'Ambassadrice de la lutte contre les VBG à Madagascar par l'UNFPA dont la Représentante à Madagascar a aussi fait le déplacement en Norvège.

Objectif 2030.Des rencontres bilatérales auprès de différents organismes internationaux ont été organisées hier pour parler principalement de la situation de Madagascar, l'engagement du pays à mettre fin à ce fléau ainsi que la préparation de la mise en place des différents partenariats pour appuyer cette lutte et arriver à l'objectif de zéro VBG d'ici à 2030. Mais aussi pour la recherche de collaborations pour appuyer les nombreux domaines d'intervention de l'Association FITIA dont Mialy Rajoelina est la présidente Fondatrice, à savoir l'éducation civique, la préservation de l'environnement, la protection et le soutien des populations vulnérables, la santé des femmes et des enfants en situation précaire ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et du leadership féminin.

Arme principale. Parmi les rencontres d'hier, figurait celle avec le Secrétaire d'Etat auprès du ministère norvégien des Affaires étrangères, Aksel Jakobsen. L'ampleur des VBG à Madagascar qui influe sur l'accès à l'éducation des jeunes filles a été exposée pour l'occasion. Les parties prenantes à la discussion ont été unanimes du fait que l'éducation reste l'arme principale pour l'autonomisation de la jeune fille et qu'il est primordial que les enfants, en particulier les filles, doivent rester le plus longtemps à l'école. Le Secrétaire d'Etat, Aksel Jacobsen est attendu le mois prochain à Madagascar avec au programme, la visite des réalisations en matière de lutte contre le VBG et d'autres perspectives concernant les projets de l'Association FITIA.

Défi. Ont été discutés avec le Directeur Général Adjoint du NORAD, Mme Marit Brandtzaeg, deux sujets particuliers, à savoir, la campagne de lutte contre les VBG et le changement climatique. La Première Dame a fait part des ambitions de la campagne de lutte contre les VBG qu'elle réalise avec ses partenaires tels que l'UNFPA et les différents ministères clés. Elle se pose comme défi d'organiser la Conférence Internationale sur la lutte contre les VBG et sur les ODD l'année prochaine à Tana. Les résultats attendus de cette campagne sont ambitieux. Le soutien des pays champions de cette lutte à travers les échanges d'expériences et de bonnes pratiques a vivement été sollicité.

Ethanol. En même temps, la lutte contre le changement climatique et la déforestation à travers la mise à disposition de l'éthanol comme principal combustible pour le plus grand nombre a aussi fait l'objet d'une présentation. Dans les deux cas, le sujet principal reste le développement du pays à travers la construction d'usines d'éthanol qui sera un héritage durable pour les générations futures, à travers également la substitution du charbon de bois en énergie verte : l'éthanol, à travers aussi la préservation de la santé contre la pollution (fumée asphyxiante) dans les foyers et enfin à travers l'appel à l'émancipation et l'autonomisation des femmes en créant des emplois.

Soutien. Il faut d'autre part noter que le changement climatique a un important impact sur la vulnérabilité des femmes et des filles du Sud de Madagascar face à la violence sexuelle et basée sur genre. Le soutien du gouvernement norvégien fort en sa qualité de protecteur de l'environnement, à travers cette agence de développement, pourra apporter encore plus d'expertise et de bonnes pratiques dans la réalisation de cette vision, qui est également conforme à la politique actuelle de l'Etat. Les domaines d'intervention de l'Agence norvégienne de la coopération pour le développement (NORAD) sont : changement climatique et environnement, démocratie et bonne gouvernance, éducation, énergie, santé, enseignement supérieur et recherche scientifique, macroéconomie et administration publique (mobilisation, motivation, formation et organisation de ressources humaines) pour le développement.

Perspectives. Avec Aano Kjetil du « Norvegian Church Aid », la Première Dame a exposé les objectifs et les valeurs de l'Association FITIA en proposant des perspectives de collaboration dans les domaines de la lutte contre les VBG, dans l'éducation, dans l'autonomisation des femmes ainsi que dans le domaine de la santé des victimes survivantes des VBG. Ces projets ont tous été bienvenus et méritent en effet un intérêt particulier en cours d'observation, a répondu M. Aano Kjetil, théologien ayant eu une vaste expérience de travail à Madagascar ainsi que des postes de direction dans des organisations confessionnelles. M. Aano Kjetil est l'ancien Secrétaire général de la « Norvegian Mission Society/NMS ». L'Association Norvège-Madagascar apporte son appui à Madagascar depuis une vingtaine d'années, précisément dans deux domaines clés : l'éducation et la santé.