Madagascar: Investisseurs belges - A la recherche de partenariat avec des opérateurs malgaches

Une rencontre B to B entre les investisseurs belges et les opérateurs malgaches, s'est tenue hier à l'hôtel Colbert.

C'est la 2e mission économique organisée par l'Agence Wallons à l'Exportation et aux Investissements privés (AWEX) à Madagascar.

Une délégation d'investisseurs belges composée de douze chefs d'entreprises est en terre malgache depuis le 21 mai dernier. Cette mission économique belge est conduite par AWEX (Agence Wallone à l'Exportation et aux Investissements privés). Ces investisseurs représentent divers secteurs d'activités, dont entre autres, la logistique, le transport, la Technologie de l'Information et de la Communication, énergie, santé et bien d'autres. « Notre objectif consiste à rechercher un partenariat avec des opérateurs malgaches », a expliqué Dominique Delattre, le représentant de l'agence AWEX. Raison pour laquelle, une rencontre B to B entre les deux parties a été organisée hier par la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Antananarivo en partenariat avec le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) ainsi que l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar), hier à l'hôtel Colbert.

Rencontre B to B. Ce partenariat pourrait être un joint-venture entre les entreprises belges et malgaches, et ce, dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant en vue de promouvoir l'entrepreneuriat et le développement des PMI/PME. Il faut savoir que c'est la 2e mission économique organisée par l'agence Wallone à l'Exportation et aux Investissements privés à Madagascar. Cette délégation d'investisseurs belges a déjà visité l'île de La Réunion avant de venir à Madagascar. Et après cette rencontre B to B avec des opérateurs malgaches, elle va assister à l'ouverture de la Foire Internationale de Madagascar (FIM) qui se tient ce jour au parc des Expositions à Forello Tanjombato. Ensuite, ces investisseurs belges vont partir dans la soirée vers l'autre île voisine Maurice.

Confiants. Une chose dont on est sûr, de nombreux investisseurs étrangers s'intéressent davantage à Madagascar étant donné qu'ils sont confiants de son développement économique. Ils manifestent en même temps leur volonté d'investir dans divers secteurs d'activités à forte potentialité dans la Grande île.