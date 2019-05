Madagascar: Récital poétique - Une vingtaine de poètes se relaieront sur « Ikala Anona »

Fidèle au rendez-vous mensuel des passionnés, le « Faribolana Santratra » présentera « Ikala Anona » samedi, Une vingtaine de poètes déclamera « Ikala Anona ».

Un récital d'échange entre l'esprit poétique et la personne de la poésie en hommage à la femme, la femme mère, la langue maternelle, cette source de vie, qui donne son essence même à la discipline. La poésie, ce genre littéraire très ancien aux formes variées, écrites généralement en vers mais qui admettent aussi la prose, et qui privilégient l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux- mêmes par leur choix et leur agencement.

L'hôtel « Clos Castel » ouvrira ses portes dimanche

A quelques mois de la période des vacances, l'hôtel « Clos Castel » a choisi d'ouvrir ses portes à Mahazoarivo dimanche. Première accroche pour les mamans en quête de petit paradis au cœur de Tanà. En effet, à l'occasion de la fête des Mères, cet hôtel « trois étoiles » concocte déjà de bons petits plats pour satisfaire les plus fins gourmets. Dans un cadre serein qui rappelle les grands airs de la campagne, « Clos Castel » compte accueillir du beau monde et faire profiter de sa grande terrasse, dans un cadre idyllique de maison d'architecture typiquement malgache. Mais pour ce tout début, « Liva and Co » chauffera l'ambiance sous toutes les coutures.