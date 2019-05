Madagascar: CNaPS / DIDEC Moramanga - Sensibilisation au respect des droits des travailleurs

La CNaPS (Caisse nationale de Prévoyance sociale) et la DINEC (Direction nationale de l'Education catholique) continuent leur étroite collaboration dans la formation des responsables catholiques à respecter les droits de leurs travailleurs. La Direction interdiocésaine des Ecoles catholiques (DIDEC) de Moramanga a abrité durant quatre jours une session de formation. La session s'est terminée le mardi 21 mai dernier. La dernière formation en protection sociale de la DIDEC Moramanga date quant à elle de 2015.

40 chefs d'établissements et parents d'élèves ont été informés sur leurs devoirs : versement et taux de cotisation, déclaration nominative des salaires, embauchage et débauchage, etc. M. Didier Rasoanaivo, Directeur des Etudes et de la Conformité au sein de la CNaPS était le leader de la délégation de la Caisse cette fois-ci. Les prestations dues aux employés ont été aussi détaillées durant la formation : rentes en cas d'accident de travail ou de maladies professionnelles et des pensions de vieillesse. Les avantages découlant de l'affiliation à la CNaPS débutent en effet dès la grossesse jusqu'à la retraite. Pour le cas de la DINEC, une partie de la cotisation des parents d'élèves est destinée au paiement du salaire des employés et une autre réservée au paiement des cotisations.