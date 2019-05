Madagascar: « Baolai » - Le haut de gamme chinois en promotion pour la fête des mères

Avec bientôt 22 années de présence à Madagascar, « Baolai » est devenu un des incontournables magasins spécialisés dans l'audiovisuel et l'électroménager.

Le succès des magasins « Baolai », c'est qu'on y propose des produits et des matériels relevant du haut de gamme chinois avec ses garanties de qualité et de fiabilité. « Nous nous approvisionnons directement auprès des fournisseurs et producteurs en Chine » explique Ren Yujie, le PDG de Baolai.

Authentiques

Une manière de dire qu'il y a zéro risque de copie car toutes les marchandises vendues dans les magasins « Baolai » sont authentiques. A commencer par les TV LED à écran plat des grandes marques chinoises à savoir Changhong, Hisense et Skyworth qui sont célèbres partout dans le monde. Des téléviseurs à écran plat de marques originales que « Baolai » propose actuellement à des prix défiant toute concurrence. « Nous lançons actuellement une promotion fête des mères en pratiquant des prix cassés » selon toujours le PDG de « Baolai ». C'est ainsi par exemple qu'un poste téléviseur à écran plat « Changhong » 32 pouces multi optionnel est proposé à 558.000 ariary. Il y a même moins chers, puisqu'à partir de 19 pouces un TV Led est vendu à 298.000 ariary. Ces produits sont assortis d'une garantie d'un an et le service après-vente est assuré par « Baolai » qui dispose d'un atelier et de techniciens formés à ce genre de travail.

Produits de qualité

Il n'y a évidemment pas que les téléviseurs parce que « Baolai » propose aussi d'autres produits de qualité. « Au fil des temps et dans l'objectif de satisfaire au maximum les consommateurs, nous nous sommes diversifiés et proposons beaucoup d'autres produits d'utilité courante, et ce, toujours avec un rapport qualité-prix imbattable ». Parmi les produits les plus prisés figurent entre autres les réfrigérateurs et lave-linge « Hisense » qui sont bien évidemment des appareils authentiques. « Nous disposons d'une gamme de réfrigérateurs adaptés au pouvoir d'achat des consommateurs » précise le patron de « Baolai ». Pour les amateurs de musiques et de vidéo, il y a les « Subwoofer » et les lecteurs DVD DiVx des grandes marques chinoises « Jeyoo » et « So Good ». Mais les produits qui marchent également le plus, actuellement chez « Baolai », ce sont les panneaux solaires. « Nous avons nos propres marques de panneaux solaires : Baolilai et Sun Power. Mais notre plus c'est qu'actuellement, nous proposons un kit solaire complet comprenant notamment le panneau, le convertisseur, l'onduleur et la batterie ».

Bref, « Baolai » est en mesure d'offrir aux consommateurs des produits de qualité. Et avec des prix abordables surtout en cette période de fête des mères. Et même au-delà, puisque la promotion se poursuit pendant tout le mois de juin où le pays attend deux grands événements : la « CAN Barea 2019 » et la fête nationale que les téléspectateurs pourraient suivre avec des TV Led de chez « Baolai » qui est présent à la Foire Internationale de Madagascar. Celle-ci débute ce jour au Parc des Expositions Forello Tanjombato.