Madagascar: THB Ligue des champions - Fosa Juniors seul en tête !

Affluence monstre au Stade Rabemananjara quand Fosa est sur la pelouse

La cinquième journée de la Ligue des champions de football a permis à Fosa Juniors de prendre seul la tête du classement après une belle démonstration au stade Alexandre Rabemananjara. Les Majungais ne sont pas pour autant à l'abri avec les deux matches les plus difficiles contre la CNaPS Sport à Mahajanga et l'AS Adema à Mahamasina.

Fosa Juniors a réussi la plus belle opération de la cinquième journée de la THB Ligue des Champions en s'offrant une large victoire de 4 buts à 1 devant l'Ajesaia partie en mille morceaux dès l'entame du match puisque Andry ouvrit le score à la 5ème et que Baggio ajouta un second but 2 mn après mais sur un penalty.

Mauvaise opération. Le même Baggio enfonça le clou en réalisant le doublé. Certes l'Ajesaia donna l'impression de pouvoir revenir en réduisant le score mais c'était sans compter sur Maso qui ajusta le 4e but. Cette nouvelle défaite par 4 buts à 1 de l'Ajesaia lui envoie à la 7e place devant le FC Ilakaka.

La mauvaise opération est venue de la CNaPS, tenue en échec par le JET Mada confié à Roro Rakotondrabe. Du coup, on a vu à Mahasina un duel d'entraîneurs sortis de la moule de Raglady Claude Ravelomanantsoa avec une philosophie de jeu basée sur la mobilité et la couverture du porteur du ballon. Et à ce jeu, le duo Tipe- Raniry a résisté à Roro pour offrir un score de parité de 1 à 1. La CNaPS ouvrit le score en premier (30e) sur un astucieux lob de ce vétéran de Niasexe qui a vu le gardien Joma sortir de sa surface.

La hargne de Zanakala. JET Mada parvint toutefois à niveler le score sur une tête rageuse de Rodin (74è). Tsito et ses amis se firent de plus en plus menaçants mais durent se résigner à ce score à cause d'un arbitrage quelque peu défaillant surtout de la part de l'assistant Lionel Andrianantenaina sans nul doute dans un mauvais jour.

La troisième rencontre d'hier à Andaboly a vu la victoire de 1 à 0 du Zanakala devant le 3FB Toliara qui avait pourtant une chance de disputer le titre après sa victoire face au JET Mada mais visiblement émoussé par la fatigue du voyage, le club local a fini par abdiquer devant la hargne des Fianarois qui, eux aussi, veulent soigner leur sortie.

La rencontre mettant aux prises l'AS Adema au FCA Ilakaka aura lieu cet après-midi à Mahamasina. Normalement cela devait permettre aux protégés de Yves Randriamialisoa de se hisser au niveau de Fosa. Mais qui sait, le football n'est pas à une surprise près.