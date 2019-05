Afrique: PNUD - La directrice du Bureau régional pour l'Afrique en visite en Côte d'Ivoire

L'administratrice adjointe et directrice du Bureau régional pour l'Afrique du Pnud, Ahunna Eziakonwa, effectue depuis le mercredi 22 mai 2019, une visite de travail en Côte d'Ivoire, de près d'une semaine.

A son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, autour de 20h30, Mme Ahunna Eziakonwa a été accueillie par le Représentant résident du Pnud, Luc Grégoire.

Elle était accompagnée notamment de M. Abdoulaye Mar Dieye, Sous-Secrétaire général chargé du Bureau des politiques et de l'appui aux programmes du Pnud.

Le voyage de l'administratrice à Abidjan s'inscrit dans une double perspective d'échanges avec les acteurs nationaux et internationaux afin de renforcer les liens de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et le Pnud et de promouvoir des partenariats en vue « d'aider la Côte d'Ivoire à atteindre les objectifs de développement durable (Odd) ».

Dans ce cadre, elle aura moult rencontres avec les autorités en Côte d'Ivoire, selon un programme transmis aux médias par le service de communication du Bureau du Pnud à Abidjan.

Au nombre de celles-ci, l'on peut citer entre autres, le Président de la Banque Africaine de Développement (Bad), M. Akinwumi Adesina et son équipe, les 23 et 24 mai 19.

Le samedi 25 mai, elle effectuera une visite à l'école nationale de Police pour « s'imprégner de l'appui du Bureau de Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité ».

Dans la matinée du lundi 27 mai, Ahunna Eziakonwa sera reçue par trois membres du gouvernement ivoirien. Il s'agit de Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, Amon-Tanoh, ministre des Affaires Etrangères et Alain Donwahi, Ministre des eaux et forêts. Dans l'après-midi, elle rencontrera le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.