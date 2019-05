Cameroun: La CNPS opte pour la digitalisation de ses services par orange money.

Un accord de partenariat a été signé en présence des directeurs généraux de la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et orange Cameroun à Yaoundé.

Cette convention présente l'avantage de faciliter le paiement mobile des cotisations. A l'heure du numérique, la CNPS a choisi de s'adapter à son époque, tout en gardant son originalité. Apres la simplification des procédures, place à l'étape de dématérialisation et de digitalisation des services. Pour Olivier noel Mekoulou Mvondo, Directeur General de la CNPS : Le double accord de partenariat que nous signons aujourd'hui s'inscrit dans cet esprit de simplification, de facilitation et d'amélioration de la qualité de service. Concrètement, il a pour objet d'une part, de faciliter davantage le paiement des cotisations sociales à la CNPS et, d'autre part, de faciliter le paiement des allocations familiales aux bénéficiaires. Ceci, en apportant davantage de satisfaction à des clients de plus en plus habitués à l'utilisation des supports mobiles (Smartphones et tablettes) et exigeants sur la qualité du service. Pour mesurer l'impact de cette convention, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 35 555 employeurs actifs disséminés dans le commerce et les services, 134 883 inscrits au régime volontaire.

Cette inclusion financière dont le but principal est de faciliter la vie des populations est partagée dans ses missions régaliennes, par orange Cameroun. Pour Frederic Debord, Directeur general de orange Cameroun, ce déploiement « permettra entre autres la vulgarisation de l'offre Assurance Volontaire et la simplification du paiement des Allocations Familiales. Grâce à un déploiement qui touche aussi bien les travailleurs du secteur informel que ceux des professions libérales (parmi lesquels Avocat, Huissier de justice, Médecin, Pharmacien), nous travaillerons de concert avec les équipes des Centres Régionaux pour booster la connaissance et l'adhésion aux offres CNPS » Aussi, orange monay se presente comme un moteur à la satisfaction des usagers CNPS. Par son accessibilité, sa rapidité et sa securité.