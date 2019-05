Maroc/Tunisie: Ligue des Champions - WAC /Ounajem - « Nous n'allons pas baisser les bras » face à l'Espérance

Le Wydad de Casablanca pourra compter sur les services de Mohamed Ounajem pour la réception de l'Esperance de Tunis en finale aller de la Ligue des Champions.

C'est une bonne nouvelles pour les Rouges de Casablanca qui récupèrent un de leur meilleur joueur. L'attaquant du Wydad de Casablanca semble confiant pour le choc face à l'Espérance de Tunis. « Nous n'allons pas baisser les bras et tout faire pour gagner cette double confrontation. Nous serons sérieux et allons suivre à la lettre les directives de notre coach pour essayer de rendre heureux nos supporters et l'ensemble des Marocains », promet le joueur dans les colonnes du quotidien Al Massae relayé par sport.le360.ma.

Le joueur, qui revient tout juste de blessure, assure qu'il est en très bonne forme et qu'il est possible qu'il soit aligné ce vendredi pour la première phase de cette finale. « Je me suis absenté pendant plus de 4 semaines, mais là je me sens très bien physiquement et moralement. C'est surtout grâce aux multiples efforts déployés par le staff médical et aux nombreuses séances de rééducation », précise le joueur.

Ce dernier explique que Faouzi Benzarti lui a permis de faire son entrée en deuxième mi-temps du choc qui avait opposé il y a quelques jours le Wydad à l'IRT de Tanger, pour qu'il prenne ses marques. « Les joueurs ont pu évacuer la pression énorme qui était sur nous tous après les quelques mauvais résultats que nous avons eus ces dernières semaines. Nous avons fourni beaucoup d'efforts durant cette saison où nous avons joué plus de 50 rencontres. Nous n'allons pas lâcher le championnat car il est invraisemblable que nos efforts ne soient pas couronnés, promet Ounajem. Nous comptons beaucoup sur nos supporters pour cette finale. Nous espérons profiter de l'afflux massif du public pour essayer de marquer des buts lors du match aller, en vue d'aborder le retour avec plus de sérénité », espère l'attaquant wydadi.

Après un parcours tantôt rude, mais finalement euphorique, revoilà le WAC face à un nouvel exploit. Cependant, il lui reste une petite marche à monter pour retrouver une couronne, que son adversaire, en finale, porte fièrement depuis l'an passé.

Vendredi 24 mai, le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah s'érigera en théâtre de rêve pour les Rouge et Blanc et leurs supporters, qui feront le voyage de partout du Maroc et d'ailleurs. La raison ? La belle ambiance de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique, mais surtout des retrouvailles avec l'Espérance sportive de Tunis, cet ogre du football africain, les ayant privés du titre de cette compétition en 2011.