Sénégal: CAN 2019 - Aliou Cissé - « Il nous faudra battre tout le monde »

Longtemps attendue, la liste des Lions de la Terranga qui vont défendre les couleurs de la sélection nationale sénégalaise pour le compte de la CAN 2019 qui aura lieu en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019 sera dévoilée le vendredi 31 mai 2019 par l'entraîneur Aliou Cissé.

Le Sénégal est attendu comme l'un des grands favoris de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions possèdent l'un des meilleurs effectifs du continent, si ce n'est le meilleur, avec des joueurs de classe mondiale tels Sadio Mané (Liverpool) ou Kalidou Koulibaly (Naples). Logé dans le Groupe C, le Sénégal va affronter l'Algérie, la Tanzanie et le Kenya pour la phase du groupe. Dans un entretien avec nos confrères de cafonline.com, Aliou Cissé est revenu sur le tirage de la phase finale de la CAN 2019.

« Je pense que le tirage a été équilibré pour toutes les formations surtout pour nous. En Afrique, il n'y a plus de petites ou de grandes équipes, et toutes seront en Egypte pour se battre et essayer de réaliser le meilleur résultat possible. Nous aurons dans notre groupe l'Algérie, un habitué des grands rendez-vous mais également le Kenya et la Tanzanie que nous ne devons pas sous-estimer. Nous devons bien préparer les matchs et surtout de bien aborder la compétition », a confié le technicien sénégalais.

L'ancien capitaine des Lions n'a pas manqué d'évoquer les objectifs du Sénégal pour cette 32ème édition de la CAN.

« Nous allons jouer match par match car nous savons que tout peut se passer. C'est vrai que nous faisons partie des favoris de la compétition mais pour arriver à cela il nous faudra battre tout le monde, et cela commencera par la Tanzanie le 23 juin prochain. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et ne pas penser à nos adversaires. »

Pour rappel, les coéquipiers de Sadio Mané entameront un stage de préparation en Espagne à partir du 4 juin dans la région d'Alicante. Après moins de deux semaines de stage, ils rallieront l'Égypte assez tôt pour affronter le Nigeria en match amical le 16 juin à Ismaïlia. Après cette unique rencontre amicale de préparation, les hommes d'Aliou Cissé rallieront le Caire. Les Sénégalais sont logés dans le groupe C avec l'Algérie qu'ils affronteront lors de la 2ème journée, le 27 juin au Caire.