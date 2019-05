Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les conseillers municipaux et départementaux informés des travaux du Sénat

Une communication portant sur la synthèse des travaux de la cinquième session ordinaire administrative et la troisième session extraordinaire de la troisième législature de la chambre haute a été faite, le 22 mai, à l'endroit des élus locaux, à l'occasion des travaux de leur sixième session ordinaire.

Les conseillers municipaux et départementaux de la ville océane ont été édifiés sur l'ensemble des affaires abordées lors des deux dernières sessions du Sénat, notamment le projet de loi autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure; le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement additionnel du projet de renforcement des capacités en statistiques entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et autres; le projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine.

Réagissant à cette communication du collectif des sénateurs, des élus locaux ont posé des questions portant sur le chômage des jeunes, la construction des marchés à Pointe-Noire, le manque de sang dans les hôpitaux de la ville, le nombre élevé des morts dans les hôpitaux, les arriérés de salaires du personnel du Centre national de transfusion sanguine à Brazzaville, les coûts élevés des postes de péages et pesages sur la nationale n°1, la pénurie en carburant et autres.

Rappelons que les travaux de la cinquième session ordinaire administrative et ceux de la troisième session ordinaire du Sénat se sont tenus respectivement du 1er février au 10 avril et du 14 au 20 mai à Brazzaville. Le collectif des sénateurs de Pointe-Noire était composé de Gabriel Nzambila, Victor Foudi, Odette Massoussa née Kambila, Bernard Batchi et Jean Félix Tchicaya.