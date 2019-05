Ile Maurice: Journée mondiale - Un environnement sain une biodiversité riche

«Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé.» C'est le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de la biodiversité célébrée hier mercredi 22 mai et créée par les Nations unies. Prendre conscience de l'importance de notre rôle dans notre écosystème et changer nos habitudes pour protéger l'environnement. C'est l'un des messages que souhaitent faire passer des organisations non gouvernementales.

La biodiversité est un aspect important pour notre survie. «Si l'environnement est sain, la biodiversité sera riche et la source de survie sera en abondance. Il faut le protéger !», déclare Shashi Chumun, directeur de projet au sein de l'organisation non gouvernementale Eco-Sud. Il explique que la biodiversité se constitue d'une variété d'organismes provenant de différents endroits tels que des organismes marins et terrestres incluant les humains. «Chaque organisme interagit différemment avec l'environnement. Leur survie dépend de différents facteurs tels que l'habitat et leur source de nourriture.»

Le milieu marin est aussi concerné. «Si le récif corallien est affecté, les poissons le seront également et il n'y en aura pas à manger». Cependant, la pollution est l'un des facteurs qui affecte la biodiversité, ainsi que la déforestation, la surpêche entre autres. Selon Shashi Chumun, l'industrialisation est l'un des plus gros pollueurs. «Les gaz toxiques émis dans l'atmosphère sont très nocifs pour la santé.»

Sécurité alimentaire

Manoj Vajee, président de la Fondation Ressources et Nature (FORENA), soutient, lui, que la biodiversité concerne toutes les espèces vivantes, les interactions entre elles et l'environnement dans lequel elles vivent et évoluent. Il ajoute que cette biodiversité est essentielle pour la sécurité alimentaire ainsi que pour la pharmaceutique. Importante donc pour la santé humaine.

«Le souci est que nous exploitons de manière abusive les espèces vivantes. Notre empreinte écologique, notre consommation des ressources qui constituent la biodiversité par rapport à la capacité de celle-ci à se renouveler, est donc trop forte.» Il souligne que la journée de la biodiversité est célébrée afin que l'on prenne conscience de cette situation et ainsi changer nos habitudes de tous les jours pour la survie de la biodiversité.