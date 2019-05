Algérie: Le développement de l'ANP a permis de préserver l'unité de l'Etat et ses institutions

Alger — Le développement de l'Armée a permis de "préserver l'unité de l'Etat national et de ses institutions républicaines en adéquation avec les intérêts du peuple algérien", a indiqué le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) lors de sa visite à la 4e Région militaire.

"Il y a lieu de rappeler que le fruit de développement tant mérité que notre Armée a pu cueillir à travers tous les efforts inlassables consentis et qui ont hissé nos Forces armées au rang du professionnalisme et à des hauts niveaux du travail professionnel judicieux, a permis de préserver l'unité de l'Etat national et de ses institutions républicaines, et ce, en adéquation avec les intérêts du peuple algérien et ses ambitions légitimes", a affirmé le Général de corps d'Armée au 5ème jour de sa visite à la 4ème RM à Ouargla.

Dans une allocution d'orientation prononcée à la suite d'une réunion de travail avec le Commandement, les états-majors, les commandants des secteurs opérationnels et d'unités, ainsi que les responsables des différents services de sécurité et les directeurs régionaux, Gaïd Salah a rappelé "les grandes étapes de développement franchies par l'ANP sur tous les plans", indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Il a ainsi salué "les efforts colossaux consentis dans ce sens, et qui ont hissé nos Forces armées à un haut niveau de professionnalisme et de travail laborieux efficace, ce qui a contribué à la préservation de l'Etat national et ses institutions républicaines, en adéquation avec les intérêts du peuple algérien et ses ambitions légitimes".

"Je tiens à souligner, à cette occasion, que la victoire stratégique que l'Armée de libération nationale (ALN) a réalisée, la libération du pays et le recouvrement de sa souveraineté nationale ont un lien étroit avec ce à quoi est confrontée aujourd'hui sa digne héritière, l'ANP, comme défis décisifs qu'elle continue à relever avec détermination et résolution", a souligné le Général de corps d'Armée.

"Nous considérons, dans ce contexte, que la construction d'une armée puissante, professionnelle, respectée et prête à exécuter ses nobles missions nationales en toutes circonstances, reflète effectivement tous les efforts consentis pour réunir tous les facteurs du progrès escompté, ainsi que le développement atteint à tous les niveaux organisationnel, d'équipement, matériel et d'infrastructures, et ce, dans le cadre d'un projet global", a-t-il souligné.

Ce projet "repose sur l'organisation et le développement de ses différentes composantes et sur la mise à disposition des ressources humaines compétentes et qualifiées aptes à maîtriser les technologies de pointe adaptées à l'ambition d'atteindre les plus hauts degrés de professionnalisme permettant de faire face à toute menace ou urgence", a expliqué Gaïd Salah.

Il a précisé que "cette disponibilité, dont témoigne aujourd'hui cet essor recrudescent du corps de bataille de nos Forces armées, n'est nullement le fruit du hasard, mais le résultat logique d'une vision clairvoyante et d'une stratégie globale, inclusive et perspicace, élaborée par le Haut commandement de l'ANP, et qui a permis à nos Forces armées d'être toujours un véritable bouclier pour la patrie et le peuple".

Gaïd Salah qui a supervisé un deuxième exercice de tirs de contrôle au niveau du secteur opérationnel Nord-Est à In Amenas, a présidé à cette occasion une réunion de travail avec l'état-major de la Région et les responsables des services de sécurité.

Au niveau du champ de tir et de manœuvres du secteur opérationnel Nord-Est In Amenas, il a suivi, en compagnie du Général-major, Hassan Alaïmia, commandant de la 4ème RM, l'exécution de l'exercice de tirs de contrôle, le deuxième après celui exécuté, le lundi 20 mai, au niveau du secteur opérationnel Sud-Est Djanet, et qui s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions de la directive opérationnelle annuelle, précise la même source.

Le Général de corps d'Armée a suivi aussi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant de l'unité ayant exécuté cet exercice, qui "s'est déroulé dans des circonstances proches du réel, et ce, en effectuant des tirs sur des cibles aériennes représentant des objectifs aériens ennemis repoussés par les moyens de défense aérienne avec l'efficacité requise", note le communiqué du MDN.

Gaïd Salah s'est réuni, par la suite, avec les éléments de l'unité participante à cet exercice, les félicitant pour "le haut niveau de combativité dont ils ont fait montre durant la phase de préparation et d'exécution de cet exercice avec une grande précision qui confirme, encore une fois, la rigueur en termes de formation et de préparation au combat qui caractérisent les actions de nos unités de combat.

Il les a également exhortés à "persévérer dans leurs efforts qui leur permettront l'accomplissement des missions assignées avec la célérité et la précision requises".

Au siège du commandement de la 4ème RM à Ouargla et à l'issue de la cérémonie d'accueil, le Général de corps d'Armée a récité la Fatiha du Saint Coran et s'est recueilli à la mémoire des valeureux Chouhada de la glorieuse Révolution de libération nationale et en hommage au Chahid Chihani Bachir, dont le siège de la Région porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative.