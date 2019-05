Algérie: Tipasa - Premières projections de films documentaires au Ciné-planète

Tipasa — L'Office national de la culture et de l'information "Abdelouahab Salim" de Tipaza a lancé, dans la soirée de mercredi, les premières projections de films documentaires sur l'astronomie, au niveau du planétarium du Ciné-planète, en partenariat avec le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Ces films panoramiques 360 degrés (documentaires et scientifiques), destinés à toutes les catégories d'âges, notamment les enfants, sont les premiers du genre inscrits au titre du programme d'ouverture-spécial Ramadhan de l'Office national de la culture et de l'information de Tipasa.

La première projection de ces films documentaires mondiaux (au nombre de 18), d'une trentaine de minutes chacun, acquis dernièrement par l'Office, a été destinée aux masses medias nationaux et aux associations juvéniles.

L'initiative vise la "promotion du rôle pédagogique et scientifique de notre établissement", a indiqué son directeur général, Mourad Ouadahi, dans un point de presse animé en marge du spectacle.

Pour la réussite de cette initiative, qui constitue un réel voyage dans le temps et l'espace à travers une immersion dans le monde des étoiles et l'astraunomie selon des techniques de réalisation , à l'instar du film "l'Etoile polaire", disponible dans les deux langes française et arabe, ou encore le film "Planète" et "Nous les étoiles", l'Office a signé une convention de partenariat avec le CRAAG, afin de bénéficier de l'accompagnement des chercheurs du Centre lors des projections et d'apporter des explications et renseignements sur les différents phénomènes cosmiques et astraux.

M. Ouadahi a, par la même, signalé la programmation d'un ciné-planète mobile, au profit des établissements éducatifs et complexes touristiques.

"Il est également question de tenter l'expérience de la réalisation de films scientifiques, en collaboration avec le CRAAG", a-t-il indiqué à l'APS.

L'ouverture de ce programme a englobé la projection du film "l'Etoile polaire", un documentaire de 29 mn, réalisé en 2015 par "Planétarium Saint Etienne -production".

Selon les organisateurs, le programme du centre "Abdelouahab Salim" de Tipaza se poursuivra tout au long du mois de Ramadhan, avec des prix d'entrée fixés à 50 da pour les enfants et 200 da pour les adultes. Le ciné-planète sera transféré, par la suite, vers le complexe de la corne d'or et Matarés.