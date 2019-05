Angola: Portugal - L'Angola quitte le festival du cinéma avec deux trophées

Lisbonne — Deux films angolais "O mambo" et "Inicio do Fim" ont été récompensés, mercredi soir, au Festival Itinérant du film en Langue Portugaise, qui s'est tenu du 15 au 22 mai, Lisbonne (Portugal), respectivement dans les catégories de Court et Long - métrage.

"O mambo", réalisé par Nuno Barreto , a remporté le trophée du meilleur court métrage au vote populaire.

Ce film d'action et de comédie raconte une histoire folle de rebondissements, de poursuites et de révélations derrière une valise, unique, spéciale et magique dont le contenu éveille l'avidité, la cupidité et la jalousie de ceux qui la saisit et la poursuit.

Le Mambo représente tout ce qui éveille en chacun de nous la curiosité de quelque chose et la volonté démesurée.

A l'occasion, le réalisateur a dédié le prix aux artistes angolais, ceux de Huíla en particulier.

À son tour, le film " Inicio do Fim ", qui décrit l'histoire politique de l'Angola après les élections de 1992, notamment le rôle des journalistes.