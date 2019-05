Sénégal: Matar Bâ - "Fatick dispose d'un environnement propice au développement"

Fatick — La commune de Fatick dispose d'un environnement infrastructurel propice au développement des entreprises et sociétés industrielles, a soutenu jeudi son maire.

"Située au centre du pays sur la route nationale numéro I, la commune de Fatick est grâce aux efforts de désenclavement consentis par l'Etat, désormais à 70 kilomètres de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), à moins de 15 kilomètres du pont et du port de Foundiougne et bientôt l'arrivée de l'autoroute à péage jusqu' à Kaolack", a indiqué Matar Ba.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme d'un conseil municipal suivi d'un forum sur la présentation du projet ville verte de Fatick.

"Cette situation géographique et cet environnement infrastructurel a fini de faire de Fatick, une ville d'avenir et stratégique dotée d'un milieu d'affaires propice au développement des activités des entreprises et sociétés industrielles", a-t-il ajouté.

D'ailleurs, a-t-il signalé, "nous avons reçu beaucoup de demandes d'entreprises qui souhaitent s'implanter à Fatick pour développer leurs activités".

"Et d'ici les prochains jours, nous aurons l'arrivée d'hommes d'affaires, d'investisseurs qui veulent faire quelque chose à Fatick", a annoncé l'édile de Fatick.

"Je pense que les hommes d'affaires qui voudraient investir dans l'exportation peuvent s'installer dans le département de Fatick, ou la commune de Fatick et ils auront des facilités pour s'installer et amorcer ainsi le développement économique et social dans la zone", a-t-il dit.

Selon lui, la commune offre des commodités qui pourraient intéresser les entreprises, citant l'affectation d'une zone franche industrielle de plus de 25 hectares.

"La zone a été délimitée depuis et il y a déjà l'implantation d'entreprises et de sociétés comme un complexe frigorifique, et une biscuiterie", a ajouté le maire de Fatick, par ailleurs ministre des Sports.