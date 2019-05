Cote d'Ivoire: Assemblée générale de la FIF - Des débats houleux en perspective !

L'Assemblée générale de la Fif du samedi prochain à Yamoussoukro pourrait être un rendez-vous de débats houleux entre dirigeants de clubs et notamment entre le Gx et le comité exécutif. En tout cas, les ingrédients sont réunis pour donner un goût pimenté à cette rencontre très attendue.

D'abord parce que pour la première fois depuis la crise au sein de la Fif, les dissidents, réunis au sein du Gx, décident d'y prendre part.

C'est donc pour ceux -ci l'occasion de porter officiellement les critiques contre la gestion de Sidy Diallo et ses collaborateurs qu'ils ont toujours dénoncée. Il faudrait alors s'attendre à des débats contradictoires et certainement assez houleux de part et d'autre.

D'ailleurs, lors de leur conférence de presse dite hier, le Gx a annoncé la couleur en relevant des irrégularités dans les documents financiers transmis. « Le bilan 2018 de la FIf qui nous a été transmis par le comité exécutif laisse apparaitre un solde positif…

Or, en y regardant de près, l'on note que les dettes de la Fif ont augmenté de façon exponentielle durant l'année 2018 » fait observer le porte-parole du Gx, le président Koné Abackar du Wac. Le comité directeur, de son côté, a déjà montré les signes de ne pas se faire dicter les choses à cette Ag et laisser le champ libre à une dissidence.

Sidy Diallo et Son équipe ont tout simplement ignoré les propositions faites par certains clubs du Gx par rapport à l'ordre du jour « Conformément à nos textes art 35 al3, quatre clubs ont proposé des points à soumettre à l'ordre du jour de l'Ag0.

Le comité exécutif a ignoré ces propositions. Une lettre de relance a été adressée par l'un de ces clubs à la Fif, à ce jour, aucune réponse de la part de la Fif.

Cela n'en dit rien d'autre qu'un mépris criant à la fois à l'égard des membres actifs et aussi à l'égard des textes » a souligné le porte-parole du Gx.

Le rendez-vous de Yamoussoukro s'annonce comme un rendez-vous de choc. C'est pourquoi, dans le camp du Gx, on parle de finale. Wait and see !