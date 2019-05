Congo-Kinshasa: Etienne Tshisekedi - Enfin, le programme des obsèques est là !

Passé de vie à trépas depuis le 1er février 2017, l'ancien Premier ministre Congolais, l'un des fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et icône nationale pour sa lutte non- violente et l'instauration d'un Etat de droit, sera décoré et élevé au statut de "Héros national", au terme de ses obsèques qui vont être organisées du vendredi 31 mai au samedi 1er juin à Kinshasa.

Cette annonce a été reprise dans le programme rendu public ce jeudi 23 mai 2019, par le comité organisationnel de ces obsèques officielles.

Ainsi, le père de l'actuel Président de la République va rejoindre Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent-Désiré Kabila, dans le cercle très fermé des "Héros nationaux" ayant marqué l'histoire de la République Démocratique du Congo.

La date de l'inhumation n'a pas été bougée. Effectivement, les obsèques du Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba sont fixées au 1er Juin 2019. C'est en cette date là que celui que certaines langues considèrent comme le père de la démocratie congolaise, sera conduit vers sa dernière demeure.

"Défenseur de l'Etat de droit, grand patriote et apôtre de la non-violence, cette icône est demeurée jusqu'à la fin de sa vie un farouche opposant de toute dérive dictatoriale", a laissé entendre le comité des funérailles.

A en croire son Coordonnateur Général, Monsieur Lucien Lundula Lolatui, le "lider Maximo, le sphinx de Limete", va être inhumé dans la concession familiale à la N'sele.

« Le Premier Ministre Honoraire S.E. le Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, père de la démocratie congolaise, sera enterré le 1er Juin 2019, dans la concession familiale à la N'sele où un mausolée digne de son combat sera érigé», a-t-il annoncé.

«Ce ne sont pas des obsèques, mais la commémoration et la célébration de la victoire de la démocratie ainsi que l'accomplissement du rêve de S.E. le Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, désormais incarné par l'avènement de son fils, S.E. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'Etat.

Avec lui, l'Etat de droit se met en place et la lutte contre les antivaleurs devient une réalité», a insisté le coordonnateur du comité d'organisation de ces obsèques officielles.

Et de renchérir : «L'organisation des funérailles officielles nationales constitue un hommage de l'ensemble de la nation congolaise, ainsi que la reconnaissance et le témoignage de notre gratitude envers celui qui a sacrifié sa vie pour qu'aujourd'hui l'on puisse en cueillir les fruits... ».

C'est dans cette même ligne droite que l'illustre disparu sera décoré et élevé au statut de «Héros national».

PRESENTATION DU COMITE DE COORDINATION-DECLARATION A LA PRESSE

S.E M. Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République et Chef de l'Etat de la République Démocratique du Congo, a décidé de mettre en place un Comité d'organisation des Obsèques de S.E. le Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULAMBA. Décédé à Bruxelles, le 1er février 2017, le père de la démocratie congolaise sera inhumé le 1er Juin 2019, dans la concession familiale à la N'sele, où un mausolée digne de son combat sera érigé.

Cette date a été retenue de manière concertée entre la famille et les autorités nationales. Le programme détaillé des différentes manifestations organisées autour de cet événement vous sera distribué à la fin de cette rencontre.

J'aimerais cependant attirer, d'ores à déjà, votre attention sur le fait que, d'une manière générale, la tonalité de ces manifestations, ne répondra pas scrupuleusement aux normes classiques des obsèques telles qu'on a l'habitude de les vivre dans notre pays, mais revêtiront plutôt le caractère d'une commémoration ainsi qu'une célébration de la mémoire du défunt et de l'action qu'il a mené route sa vie durant, de manière non violente, en faveur de l'Etat de droit et de l'émancipation du peuple congolais.

En effet, le Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA représente l'archétype des valeurs positives et immuables qui inspirent et que partage l'ensemble du peuple congolais. Et c'est parce qu'il n'a jamais transigé, ni accepté aucune compromission pour la mise en œuvre de slogan : « Le peuple d'abord » que celui-ci a recueilli l'adhésion de tous les Congolais, indépendamment de leurs origines et de leurs opinions.

Le comité d'organisation des Obsèques estime que c'est grâce à sa constance et sa ténacité que nous vivons aujourd'hui une passation pacifique du pouvoir. Et bien qu'il ne soit plus là, physiquement, son testament politique demeure, de même que son rêve d'instauration d'un Etat de droit et de développement social de la population. Ce rêve est désormais incarné par le Président, S.E M. Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Avec lui, l'Etat de droit se met en place et la lutte contre les antivaleurs devient une réalité.

Nous voudrions, par conséquent, inviter le peuple congolais, à travers vous les médias et toutes les associations, à participer massivement aux manifestions destinées à rendre un hommage chaleureux au Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA.

En lui,

Nous célébrons la victoire de la démocratie.

Nous commémorons la victoire du combat de toute une vie.

Nous commémorons la victoire d'un homme et de son idéal pour la démocratie

Bref, nous célébrons le père de la démocratie congolaise.

J'aimerais à présent vous donner lecture de la liste des membres du Comité Spécial :

Je vous remercie

PROGRAMME OBSEQUES DU PREMIER MINISTRE Dr. ETIENNE TSHISEKEDI WA MULUMBA

KINSHASA/RD CONGO

31 MAI - 1ER JUIN 2019

JEUDI 30 MAI 2019

SITE : AEROPORT INTERNATIONAL DE NDJILI

08H00 : Arrivée de la dépouille de S.E.M. le Premier Ministre, Dr Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA

Accueil au tarmac par :

E.M. le Président de la République, Chef de l'Etat

L'Honorable Présidente de l'Assemblée Nationale

L'Honorable Président du Sénat

E.M. le Premier Ministre

L'Honorable Directeur de cabinet de la présidence

le Président de la Cour Constitutionnelle

le Procureur Près la Cour Constitutionnelle

le Président de la Cour de Cassation

le Président du Conseil d'Etat

Procureur Près du Conseil d'Etat

Président du Conseil Economique et Social

Le Doyen du corps Diplomatique

Le Président de la Commission Electorale Nationale et Indépendante

Le Président du Conseil National de Droit de l'Homme

Le Chef d'Etat-major des FARDC

L'Inspecteur Général des FARDC

Le Commissaire Général de la Police

le Gouverneur de la ville de Kinshasa

Le Commandant de la Garde Républicaine

L'Administrateur Général de l'ANR

Le Directeur Général de la DGM

Le Commandant de la 14ème Région Militaire

L'Inspecteur Provincial de la Police/Kinshasa

Son Excellence l'Archevêque de Kinshasa

E. l'Archevêque Président de la CENCO

E. Monseigneur Gérard Mulumba

Le Bourgmestre de la commune de la N'sele

Le Bourgmestre de la Commune de Limete

Le Président a.i. de l'UDPS

Les Secrétaires Généraux adjoints de l'UDPS

Quelques Membres de la famille de l'illustre disparu.

09H30 : Départ du Cortège funèbre du Premier Ministre vers la Morgue du cinquantenaire, via la résidence de l'illustre disparu à Limete, 10ème rue.

18H00 : Arrivée de la dépouille à la morgue du cinquantenaire

SITE : STADE DES MARTYRS

06H00 : Ouverture du stade à la population

SITE : HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE

09H00 : Levée de la dépouille de S.E .M. le Premier Ministre, Dr Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA

(La levée de la dépouille de S.E.M. le Premier Ministre s'effectuera dans la stricte intimité familiale et sera limitée aux seuls membres de la famille et aux invités du Chef de l'Etat)

09H30 : Procession vers le «Stade des Martyrs»

10H30 : Installation du corps au Stade des Martyrs

Recueillement populaire et dépôt de fleurs par les non officiels

18H00 : Messe

20H00 : Veillée mortuaire en présence de la famille Présidentielle avec animation des groupes musicaux, jusqu'à l'aube.

Programmation musicale :

Musique Chrétienne

Artistes modernes congolais

Artistes traditionnels

Témoignages

Poursuite du recueillement populaire et du dépôt de fleurs par les non officiels

SAMEDI 01 JUIN 2019

SITE : STADE DE MARTYRS

09H00 : cérémonie officielle

Arrivée des autorités civiles, militaires et religieuses

Mise en place terminée

Dépôts des gerbes et couronnes des Chefs d'Etat et Gouverneur, ainsi que les personnalités

Oraison funèbre

Hommages et témoignages des personnalités et/ ou invités du Chef de l'Etat

Décoration/ Elévation du défunt au statut de Héros National

Kasalà-Hommage traditionnel à S.E.M. le Premier Ministre

Fin de la cérémonie officielle

11H00 : Messe

13H00 : Procession vers le monument funéraire

SITE : MONUMENT FUNERAIRE (N'SELE)

17H00 : Inhumation de la dépouille de S.E.M. le Premier Ministre

18H00 : Départ du Cortège présidentiel vers la résidence présidentielle de la N'sele.