Burkina Faso: Gouvernorat du Centre-Nord - Casimir Séguéda officiellement installé

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Alkoussoum Maïga, a officiellement installé, le jeudi 23 mai 2019 à Kaya, le nouveau gouverneur de la région du Centre-Nord, Casimir Séguéda.

En remplacement de Nandy Somé, l'ex-gouverneure de la région du Centre-Sud, Casimir B. Séguéda, nommé en Conseil des ministres du mercredi 8 mai 2019, a été installé, le jeudi 23 mai 2019 à Kaya, dans son fauteuil de premier responsable de la région du Centre-Nord, par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Alkoussoum Maïga.

Dans son discours, le ministre Maïga l'a invité à œuvrer pour la restauration de l'autorité de l'Etat et le respect «total» de la loi.

Les forces vives de la région, a poursuivi M. Maïga, doivent également accompagner le nouveau gouverneur pour la réussite de ses missions.

Quant à la gouverneure sortante, le patron en charge de l'enseignement supérieur l'a félicitée pour son service rendu aux populations de la région du Centre-Nord.

Nandy Somé a exprimé sa reconnaissance à l'endroit des populations de la région du Centre-Nord, malgré les difficultés rencontrées au cours de son mandat.

«Dès ma prise de fonction, le 5 janvier 2015, nous avons traité des dossiers très sensibles, susceptibles de menacer la quiétude des populations.

Il s'agit, notamment des contestations autour de l'organisation du 11-Décembre, de l'organisation des élections nationales et locales de 2015 et 2016, les différentes revendications du milieu scolaire et syndical et la crise humanitaire aigüe dans laquelle se trouve des milliers des déplacés», a-t-elle listé.

Selon la représentante des Corps constitués de la région du Centre-Nord, Mariam Douamba, par ailleurs directrice régionale de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, il s'agit notamment, de la tenue régulière des sessions des Cadres de concertation régionale (CCR), de l'organisation de la Journée nationale du paysan (JNP) et de la Journée internationale de légumineuse à Kongoussi, toutes en 2017 et de l'organisation régulière tournante des festivités du 11-Décembre et l'organisation de la fête du 8-Mars. Pour sa part, le nouveau gouverneur Casimir B. Séguéda a rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits.

«Nous témoignons également toutes nos reconnaissances aux plus hautes autorités du pays qui m'ont renouvelé leur confiance. Je mesure la grandeur de cette charge au regard des défis à relever», a souligné M. Séguéda.

C'est pourquoi, il a lancé un appel à une union sacrée à l'endroit des Forces vives de sa région, afin de non seulement consolider les acquis engrangés par son prédécesseur mais aussi renforcer le vivre-ensemble dans la paix et la cohésion sociale.

«Je reste disponible à travailler avec l'ensemble des forces vives de la région, pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de la sécurité», a rassuré le 5e gouverneur du Centre-Nord.