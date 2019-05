Sénégal: Mondial U20 2019 - Les Sénégalais débutent fort, avec un record à la clé

L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans a fait un premier pas vers la qualification au deuxième tour de la Coupe du monde juniors de football en Pologne, ce 23 mai 2019 à Lublin.

Dans le groupe A, les Sénégalais ont battu les Tahitiens 3-0 à l'issue du premier match du tournoi. Amadou Sagna, auteur d'un triplé, a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la compétition.

Les « Lionceaux de la Téranga » ont débuté idéalement la Coupe du monde de football des moins de 20 ans (23 mai-15 juin en Pologne), ce 23 mai 2019 à Lublin.

Les Sénégalais ont non seulement battu les Tahitiens 3-0, dans le groupe A. Mais ils l'ont fait avec la manière. Surtout leur attaquant Amadou Sagna, auteur d'un triplé.

Incroyable Amadou Sagna

Le pensionnaire de Cayor Foot a notamment crevé l'écran en inscrivant le but le plus rapide de l'histoire de la compétition, et ce en seulement dix secondes. Le numéro 7 a trouvé la faille d'un tir croisé, juste après le coup d'envoi (0-1).

Il a ensuite récidivé d'une reprise du plat du pied (0-2, 29e), puis d'une frappe sous la barre transversale (0-3, 50e). Amadou Sagna a même faille signé un quadruplé, lorsqu'il a envoyé le ballon sur le montant droit adverse.

« C'est un grand honneur et une grande joie pour moi d'avoir pu inscrire ce but rapide et d'avoir battu le record, a réagi l'intéressé, après la rencontre, sur fifa.com. Réaliser un triplé est aussi très particulier, mais je n'y serais jamais arrivé sans le travail extraordinaire de toute l'équipe ».

Un premier pas vers les huitièmes de finale

Grâce à cette victoire, la sélection sénégalaise a fait un premier pas vers la qualification en huitièmes de finale du Mondial 2019.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes disputeront le deuxième tour du tournoi.

En cas de victoire ou de match nul face à la Colombie, le 26 mai à Lublin, le Sénégal sera quasiment assuré d'être qualifié. Des Colombiens qui ont surpris 2-0 les Polonais, hôtes de cette Coupe du monde, ce jeudi à Lodz.