Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Homme d'Etat" de ING. Weldy Telemine Kiongo

Quel titre honorifique réserve-t-on à l'époux d'une présidente ? La question est l'objet de la trame de la pièce de théâtre préfacée par la Pre Rosalie Kama-Niamayoua.

La question du statut de l'époux de la présidente de la République tient en haleine Zoulin, un ancien conseiller du chef de l'Etat de Zambo, professeur de linguistique à l'université, et époux d'Adalina, future présidente du même Etat. Cette situation qui met Zoulin hors de lui-même le pousse à prendre à bras le corps la cause des époux des présidentes de la République qui jusque-là ne bénéficient pas des mêmes prérogatives que leur épouse. Et pourtant, le contraire de cette situation accorde à la première dame une considération importante.

Ce déséquilibre va donc le conduire à « préparer la déclaration des maris des présidents » qui promeut la parité, l'égalité entre époux des présidentes et épouses des présidents, d'autant plus qu'aujourd'hui, partout dans le monde, la question de la déclaration des droits de la femme et de l'égalité de sexe, qui date de 179, a pris le devant de la scène politique. En bonne voie, ce projet obtient même le soutient de la reine Elisabeth II.

A travers le personnage principal Adalina, le dramaturge, tout en dénonçant certains travers sociaux, ébauche un paradigme fascinant. Femme déterminée et mère de six enfants, femme de fer, rigoureuse, intelligente et brillante, travailleuse etc., après l'obtention de son doctorat, connaît une carrière administrative fulgurante qui la hisse jusqu'à la fonction de présidente de la République Zambo.

Parue aux éditions Presses et Culture, "Homme d'Etat" est une pièce de théâtre en cinq actes, écrite dans un vocabulaire facile et un style simple très accrochant.

Auteur de "Rire est mon aventure", à l'Harmattan (Paris), et de "Les dits de nos ancêtres", à Hemar (Brazzaville), Weldy Telemine Kiongo Solo de Ingoba est un ancien étudiant de l'Université Marien-Ngouabi et de l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises.