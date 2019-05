Cote d'Ivoire: Après sa relaxe - Charles Blé Goudé remercie le peuple camerounais

Dans sa correspondance du mercredi 22 mai, l'ex-chef du mouvement ivoirien des Jeunes Patriotes témoigne toute sa gratitude aux Camerounais et à la chaîne Afrique Média pour tout le soutien qu'ils lui ont apporté durant ses années d'emprisonnement à la Haye.

2014, 2019. Cinq ans que Charles Blé Goudé a passé dans les geôles de la Cour pénale internationale, accusé avec le président Laurent Gbagbo pour crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire après les élections de 2010.

Avant leur acquittement en janvier 2019 face à une «accusation exceptionnellement faible», les Ivoiriens et toute l'Afrique ont sans cesse dénoncé ces procès en sorcellerie.

Les Camerounais ont, via les médias et les réseaux sociaux notamment, soutenu Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, l'ex-chef du mouvement ivoirien des Jeunes Patriotes ouvre son cœur aux Camerounais.

Dans une correspondance en date du 22 mai courant (dont nous avons eu copie) avec pour objet «Ma lettre à Afrique Média CBG», Charles Blé Goudé écrit : «A travers ses émissions et ses analyses, votre chaîne de télévision, notre chaîne, n'est pas restée en simple spectateur.

Pendant 5 ans pour moi et 8 ans pour le président Laurent Gbagbo, mon référent politique, Afrique Média a été là, fidèle à sa ligne éditoriale pour porter et défendre notre cause.»

Celui qui était ministre de la Jeunesse de Gbagbo reconnait que «le peuple camerounais a su manifester son soutien sans faille à notre cause.» A travers ses émissions et ses panélistes de part le monde, la télévision Afrique Média dirigée par Justin Tagouh, a pris ce dossier à bras le corps.

Et «c'est le moment de remercier les acteurs de cette noble chaîne panafricaine qui honore la dignité médiatique de notre continent.

Merci à Afrique Média, merci aux journalistes d'Afrique média, merci aux panélistes d'Afrique, merci aux téléspectateurs d'Afrique Média, ceux-là même qui donnent un sens populaire et positif aux émissions d'Afrique Média. Ce combat nous l'avons mené ensemble. Ensemble nous allons le gagner... Merci au peuple camerounais»

Charles Blé Goudé témoigne également sa gratitude à l'un de ses avocats, la Camerounaise Me Kadji, au continent africain et à son pays.

«Fidèle à mes convictions politiques et idéologiques, je réaffirme une fois encore que je demeure un instrument pour la paix et la réconciliation nationale dans mon pays la Côte d'Ivoire», dit-il et de conclure : «Merci au peuple camerounais, merci à Afrique Média, merci à l'Afrique.»