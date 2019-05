Congo-Brazzaville: Média - MayebisiNews, une application mobile au service de la presse écrite congolaise

Créée par un groupe des jeunes, la technologie permet la vente des journaux en version électronique et papier.

Selon les initiateurs de l'application, les fidèles lecteurs de la presse écrite pourront désormais avoir une longueur d'avance, en obtenant facilement et rapidement le journal de leur choix en version numérique ou les informations sur les lieux de vente des journaux. Les organes de presse pourront également faire plus de recettes à travers MayebisNews et conquérir une autre catégorie de clients, notamment ceux qui ne font pas le déplacement des kiosques à journaux ainsi que ceux de l'extérieur.

« Nous sommes actuellement en train de rencontrer les responsables des organes de presse afin d'étudier les moyens susceptibles de nous conduire à un partenariat gagnant-gagnant. En réalité, ils ne fourniront pas assez d'efforts. C'est nous qui allons tout faire. Ils recevront juste leur argent et gagneront sans doute en visibilité », a indiqué Christian Gaël Ikama Mandozi, étudiant en journalisme et co-fondateur de MayebisiNews.

L'application mobile est dédiée spécifiquement à la presse écrite. Elle regroupe toutes les Unes des journaux, donnant ainsi l'accès facile aux usagers pour acheter les journaux sans se déplacer.

Pour ceux qui préfèrent la version papier, MayebisiNews propose un système de géo localisation. « L'application MayebisiNews, la toute première du genre au Congo, offre aussi un système de gestion des statistiques sur les journaux les plus vus et lus. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une merveille du XXIe siècle, qui viennent rendre la vie plus facile et nous permettre d'apporter de la valeur au sein de nos sociétés respectives, donc le développement d'un pays», a ajouté Christian Gaël Ikama Mandozi

La plate-forme donne la possibilité à tout un chacun de rester en contact avec l'actualité de son pays, quel que soit le lieu où il se trouve.