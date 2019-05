Congo-Brazzaville: Rugby - Le championnat départemental de Brazzaville attendu en juillet

De report en report, la compétition pourrait débuter le 6 juillet. C'est ce qui sort de la rencontre que la Fédération a eue, le 22 mai, avec les responsables des clubs.

Quatre clubs participeront au championnat départemental. Il s'agit de Taureau rugby club de Brazzaville, Intouchable rugby club de Brazzaville, Stade brazzavillois rugby club et Panthère rugby club d'Oyo, qui jouera sous le label de l'invité spécial. Ce championnat qui se déroulera au stade Marchand et au terrain de l'Iseps est une manière non seulement de vulgariser ce sport de contact au Congo mais aussi d'inviter les Congolais à le pratiquer.

Cette compétition dénommée le championnat départemental de rugby à XV "Top3 et Top4" marque ainsi le départ d'une aventure intéressante car, entre les bienfaits physiques, les bienfaits psychologiques et les bienfaits sociaux, le rugby peut offrir de nombreux bénéfices pour ceux qui jouent et ceux qui sont hors du terrain.