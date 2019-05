Soudan: Initiative pour rapprocher des points de vue entre le CMT et les FDLC

Khartoum — L'Association de Consensus Soudanais a dévoilé une initiative visant à rapprocher les points de vue entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) et à éviter le statut de gel dans la situation politique au pays et déplacer vers des institutions de la période de transition.

Le président de l'Association de Consensus Soudanais, Mohamad Al-Hassan Al-Soufi a déclaré à la SUNA a indiqué l'association a présenté au CMT une vision sur les arrangements de la période de transition se basant sur la formation d'un parlement transitoire dans lequel tous les partis, les organisations politiques, les jeunes, les femmes, les organisations de la société civile, l'administration civile et les sectes soufis devraient être représentes.

Il a salué le grand rôle des forces armées et des forces du soutien rapide et d'autres forces régulières qui ont soutenu et respecte la volonté de changement et protéger la révolution, affirmant que l'armée est un partenaire important dans le changement qui s'est déroulé au pays.