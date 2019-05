Congo-Kinshasa: «Special Auto» apporte de grandes innovations dans le domaine de transport

Ceci n'est pas un mythe. La solution est belle et bien trouvée pour les personnes désireuses d'acheter ou de vendre leurs véhicules de toutes marques.

Avec ses nouvelles innovations, « Spécial Auto » se distingue grâce à ses services de réparation et l'entretien des voitures, sans oublier la climatisation auto ainsi que le service Quado. «Notre garage offre plusieurs innovations en République Démocratique du Congo. Nous apportons des solutions dans le domaine de transport d'abord ici à Kinshasa, puis dans d'autres provinces du pays. Nous avons constaté qu'il n'y a pas assez de garages mécanisés ici à Kinshasa. Voilà pourquoi, nous avons décidé d'apporter notre expertise dans ce domaine », a déclaré le Directeur général de Spécial auto, Mathieu Takizala, au cours d'un point de presse animé le mercredi 22 mai dernier à Kinshasa.

Au cours de cet échange avec la presse, Mathieu Takizala a, dans le début de son intervention, fait un bref rappel de l'origine de Spécial auto qui est née en Europe. Selon lui, c'est en 2017 que l'entreprise a décidé de venir s'installer ici en RD. Congo, précisément à Kinshasa, la Capitale.

Le DG a laissé entendre que la société qu'il dirige offre des innovations dans le domaine de transport avec ses multiples services spécialisés dans la vente des véhicules, la vente et la location des voitures avec moins de 20 pourcents de réduction ; l'électricité et diagnostic auto ; climatisation auto ; vente des pièces de rechange, des lubrifiants, des pneus, des motos et lavage auto.

Formation des jeunes

En outre, argumente Mathieu Takizala, Spécial auto dispose de 250 logiciels de base de constructeur auto permettant à l'entreprise d'offrir des formations de qualité à tous les jeunes chauffeurs, des étudiants et toutes catégories de personne qui voudraient faire partie du domaine. «Chez nous, malgré les études faites par chaque candidat venu intégrer notre groupe, ils doivent subir des formations afin d'apprendre plus sur la déontologie du travail. Nous nous engageons dans l'achat des voitures, on signe des contrats avec des entreprises de l'Europe et des Etats-Unis. Il est temps que la population congolaise mette une croix à des commissionnaires de la rue, et de se confier à nos services », a-t-il dit. Et de préciser que l'Etat congolais devrait mettre toutes les batteries en marche pour accompagner l'initiative. «Cela fait déjà trois ans que Spécial auto existe ici à Kinshasa. Maintenant que nous avons un nouveau Président à la tête du pays, nous espérons que l'Etat va s'impliquer dans ce domaine qui permet aussi de développer le pays », a-t-il renchéri. A tous ceux-là qui voudraient savourer les innovations de Spécial auto, le contact est donc +243906630972 ou passer au siège général situé au numéro 619, avenue Gerberas à la 12ème rue résidentiel dans la commune de Limete.