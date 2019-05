Congo-Kinshasa: L'ISAU - L'exposition semestrielle se poursuit jusqu'au 25 mai 2019

L'institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme ISAU, ex IBTP/GOMBE, organise pour la 3ème fois, du mercredi 22 au samedi 25 mai 2019, des expositions des travaux d'Etudiants. Cela se déroule de 9h à 19h, dans l'enceinte même de cette institution supérieure située sur l'avenue de la Libération (ex 24 Novembre), dans la commune de la Gombe.

Les participants vibrent déjà au rythme du thème «Architecture écologique». «Archie, de la ligne à l'empreinte», et des expositions des travaux des étudiants, de l'écologie, de l'émotion, l'étudiant, l'école, l'environnement et l'esprit seront au rendez-vous.

Son Directeur Général, le professeur ordinaire Mpuru Mazembe René avait déclaré que l'Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme (ISAU), envisage de créer un centre de recherches en aménagement du territoire et d'urbanisme. Ce centre unique du genre au pays est indispensable pour la formation doctorale et bien d'autres.

Cette institution a comme Secrétaire Général Académique, le Professeur Docteur Mulumba Kenga Tshielekeja, le Chef des Travaux Mbuya Kabangu est Secrétaire Général administratif et Lukute Ndjadi est Directeur Chef de Service.

Etant donné que l'entrée est libre, des visiteurs sont attendus à ces expositions sur l'architecture écologique qui s'achèvent ce 25 mai. Cette activité va énormément contribuer à la culture des congolais, rappellent les organisateurs.