Congo-Kinshasa: Michel Bongongo réalise les promesses du Président Félix Tshisekedi aux familles des militaires

*Ce sont des signes qui ne trompent pas. Chose promise, chose due. Derrière la vision du Chef de l'Etat, particulièrement sur le social des militaires, Michel Bongongo réalise les promesses faites à ces défenseurs de la patrie par le Président de la République, Félix Tshisekedi.

Le général de brigade Danny Yangba Tene, conseiller en matière de défense et sécurité au cabinet du ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, a remis lundi dernier, une importante quantité de vivres aux familles d'officiers et hommes des troupes du Centre d'instruction de Mikondo, situé à 35 Km de Kinshasa et à plus ou moins 7 Km de la route nationale N°1.

Le don est composé de sacs de riz, haricots, sucre, semoule, des cartons de poissons salés, des bidons d'huile et d'autres denrées de première nécessité. Apparemment, les bénéficiaires ont été très contents de ce don présidentiel. La chaleur de cet accueil se manifestait par les chansons et les pas de danse exécutés par les femmes et les enfants des hommes en uniformes. Ils ont demandé au chef de la délégation du ministre d'être leur fidèle interprète auprès du Commandant Suprême des FARDC.

L'officier militaire qui était à la tête de cette délégation, a agi au nom du ministre Michel Bongongo qui, à l'issue de sa dernière visite dans le Centre d'instruction, avait fait un constat malheureux sur la situation sociale de militaires et de leurs familles, suite notamment à l'éloignement de ce camp militaire du centre-ville de Kinshasa, au mauvais état de la route reliant le centre d'instruction à la nationale N°1, à l'absence de marché à proximité où les pensionnaires du Centre d'instruction de Mikondo pouvaient s'approvisionner en denrées de première nécessité, ainsi qu'au problème l'électricité. Ces vœux du Chef de l'Etat a été convenablement explique par Danny Yangba Tene, le Général de Brigade :

«Informé de cette situation et soucieux du social du peuple congolais, en général, et du militaire et ses dépendants, en particulier, souligne-t-il, le Commandant Suprême des FARDC avait instruit le ministre de la Défense nationale de faire parvenir cette assistance aux nécessiteux et de leur rassurer de la poursuite dans un avenir proche des travaux de construction des infrastructures nécessaires pour la viabilité du camp».